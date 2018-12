Alfonso Rueda: "Vox ten moi pouco espazo en Galicia"

O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, non cre que Vox teña espazo no panorama político galego, ao que alude de forma concreta para rexeitar situarse sobre un "hipotético" pacto do PP coa nova formación.

"Eu vexo a Vox desde a óptica galega, e aquí ten moi pouco espazo, e todo o que dixo sobre Galicia demostra descoñecemento sobre o que aquí ocorre", asegurou Rueda en entrevista á Cadena Ser recollida por Europa Press.

No entanto, rexeita "situar ideológicamente a Vox, situárono desde a extrema esquerda á extrema dereita, que se sitúen eles onde queiran".

Rueda nega que perciba un xiro á dereita do PP baixo o liderado de Pablo Casado e afirma que sente cómodo coa liña marcada polo novo presidente do PP, ao que apoiara persoalmente nas primarias 'populares'.

"Non estou de acordo co xiro á dereita, porque hai quen di que se o PP perde votos sería porque VOX ocupa un espazo na dereita", ha replicado, para remarcar a continuación que está cómodo co liderado de Pablo Casado.

Aínda que insiste en que o PP sae a gañar as eleccións, deixa no aire concretar con quen se podería pactar. "Se hai que empezar a depender, xa veremos con quen se pacta e con quen non", e deixa caer que outros partidos, como o PSOE, aceptaron pactar con Cidadáns para que Susana Díaz fose elixida presidenta de Andalucía.



Na súa opinión, "o mellor é gañar as eleccións e despois falar", aínda que insiste en que está "cómodo co que está a facer" o partido liderado por Pablo Casado, e "na dereita colócanse outros".

SUCESIÓN DE FEIJÓO. O vicepresidente confía en que Feijóo repita como candidato á Xunta, aínda que sen confirmar a decisión do titular da Xunta.



"Eu estaría encantado, porque mesmo a oposición recoñece que se Feijóo é o candidato, o resultado electoral parece bastante claro, polo interese egoísta de partido, e vendo o que pasa por aí adiante, a inestabilidade, creo que aquí as cousas van ben, e se volve ser o candidato, todos estaremos moi de acordo", remarcou.