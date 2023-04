Alfonso Rueda reactiva su agenda internacional con viajes a Venezuela, México y Panamá

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reactivará la semana que viene su agenda internacional con un viaje "con un carácter marcadamente económico" que le llevará a recorrer Panamá, Venezuela y México entre el 12 y el 18 de abril. Es su segunda gira oficial, tras la que realizó por Argentina y Uruguay en octubre.

Rueda llegará el miércoles 12 a Panamá y, de ahí, se desplazará a Venezuela dos días después. El domingo 16 y el lunes 17 los dedicará a su estadía en México para regresar ya a la jornada siguiente. El objetivo de este nuevo viaje americano será mantener encuentros empresariales e institucionales "que reforcen alianzas estratéxicas tecidas polas raíces comúns" entre Galicia y estos países, según trasladó ayer el Gobierno autonómico en un comunicado.

Por ejemplo, en cuanto al balance comercial, las exportaciones a México rozaron el año pasado los 326 millones de euros y las importaciones, los 815,5 millones, de acuerdo con datos del Instituto Galego de Estatística (Ige). De hecho, Rueda destacó el pasado febrero la "importante" subida en las ventas al país azteca, que cifró en un 48,4%. Por su parte, en Panamá estas cantidades ascendieron a 34,3 y 10,6 millones, y en Venezuela a casi 6,8 y más de 1,9 millones, respectivamente.

Así, en la agenda del mandatario gallego figuran reuniones con autoridades pero, principalmente, con empresarios e inversores interesados en los proyectos económicos e industriales en los que trabaja Galicia para "afianzar as súas fortalezas botando man das súa situación estratéxica como ponte entre América e Europa" y "as oportunidades que se presentan en sectores punteiros" en los que la comunidad "ten moito que aportar" al continente americano.

Diáspora e inmigración

En la misma línea, Rueda también tiene previsto reunirse con las asociaciones de gallegos en Panamá, Venezuela y México para "coñecer de primeira man as súas actividades e recoller as súas inquedanzas".

La Xunta explicó que, "entre as súas prioridades", tiene entre sus prioridades "corresponder cos galegos no exterior para saldar a débeda histórica cunha colectividade que tanto contribuíu ao benestar de Galicia". En este sentido, Rueda afirmó que "é de xustiza" ofrecerles la oportunidad de volver a la tierra de sus orígenes y, con esa intención, se informará a las diferentes generaciones de gallegos en América Central y América del Sur sobre los programas habilitados por la Xunta para facilitar el retorno a través de la mejora en la formación y el acceso al empleo de los hijos y nietos de la emigración, articulados en torno a la Estratexia Galicia Retorna 2023-26, que tiene como meta favorecer el regreso a la comunidad de 30.000 personas en este periodo.



No por nada, Venezuela es el país que más población inmigrante aportó a la comunidad en 2021, el último año con datos completos en el Instituto Nacional de Estadística, con 2.613 personas. Incluso quedó cerca de duplicar los números del segundo, Colombia. Además, según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, a 1 de enero de este año, constaban 30.260 personas en este país suramericano que tienen en Galicia su provincia de inscripción, por otras 14.685 en México.