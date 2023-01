Alfonso Rueda asegura que esgotará a lexislatura

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este domingo que pretende esgotar a lexislatura e defendeu que se algo caracteriza aos populares galegos é "a estabilidade e a previsibilidade". "A xente non pode estar á espera dos intereses dun político que sempre estea a pensar nos seus intereses persoais como lle pasa ao señor Sánchez", sostivo.

Nunha entrevista na Radio Galega recollida por Europa Press, Rueda afirmou que debe darlle ás empresas e ás persoas "un escenario de previsiblidade e de estabilidade". Ademais, sinalou que "cando un se presenta e adquire uns compromisos necesítase tempo para facelos".

"Se un se presenta para unha lexislatura de catro anos, os proxectos que presenta son para catro anos; se curtas dous anos antes é que non cumpriches. Eu pretendo cumprilo", insistiu o presidente autonómico.

Pola contra, cuestionado sobre se Pedro Sánchez adiantará as eleccións xerais, previstas para final de ano, para facelas coincidir cos comicios municipais e autonómicos, Rueda foi tallante: "Pedro Sánchez convocará cando lle conveña a el".

Así, o titular do Goberno galego reprochou esta circunstancia e engadiu que Sánchez convocará eleccións "no momento no que lle conveña a el persoalmente, nin sequera ao seu partido". "Cando vexa que ten oportunidade de continuar en Moncloa, ese día, convocará. Os intereses de España son secundarios", censurou.

Do mesmo xeito, Alfonso Rueda criticou que "moitas decisións prexudiciais para Galicia que adopta Moncloa" débense a "tentar prexudicar a Feijóo na súa condición de expresidente da Xunta".

Nesta liña, reivindicou que "todas as enquisas, salvo a de Tezanos, coinciden en que Feijóo vai gañar as eleccións", por iso ve que "a estratexia do PSOE" pasa por "tentar desgastalo". "Van tentar que o resultado das autonómicas e municipais non confirme o que din todas as enquisas para despois ter unha oportunidade nas xerais. É moi triste, pero teño claro que a estratexia do PSOE vai por aí", lamentou.

Eleccións Municipais

Aínda sobre o ámbito electoral, coas municipais que se celebrarán no mes de maio á vista, o tamén presidente do PPdeG mostrouse "satisfeito" por ter definidas ás persoas que van encabezar as candidaturas locais.

Así, preguntado sobre se haberá algunha sorpresa nas listas populares, Rueda limitouse a responder que teñen "candidaturas potentes" que aínda están sen anunciar, pero que cre que "van chamar a atención".

En canto ás previsións para o 28 de maio, Rueda augura que o PP manterá alcaldías que ostentan desde o ano 2019 e cre que van ter "algunha alegría importante en cidades e noutro tipo de concellos". "Hai unha sensación de mellora respecto dos resultados de 2019, que tampouco foron bos, hai que recoñecelo", proclamou.

CANDIDATO DO PSDEG

O presidente da Xunta e dos populares galegos tamén foi cuestionado pola situación do PSdeG e, en concreto, por José Ramón Gómez Besteiro, nome que saíu nas últimas semanas de novo como posible candidato dos socialistas galegos despois da súa desimputación da Operación Pulpo.

Rueda cualificou como un "culebrón" o que, ao seu xuízo, o PSdeG "montou en pleno Mundial facendo comparacións con Messi". "De súpeto sae Formoso dicindo que hai un Messi que ten que saír a xogar, o suposto Messi aínda non dixo esta boca é miña e agora a contorna do señor Formoso di que non hai por que falar de todo isto, dunha historia que eles mesmos contaron e promoveron", salientou.

Neste contexto, enmarcou esta situación no "proceso interno de pelexa continua" no que, asegurou, viven os socialistas galegos. "Supoño que esta é unha máis", reiterou, para a continuación indicar que ve que a González Formoso "non lle apetece nada" ser o candidato á presidencia da Xunta e que "ao señor Besteiro-Messi tampouco lle apetece demasiado". "E se lle apetece disimúlao moi ben", engadiu.

Sobre o BNG, criticou a petición do Debate do Estado da Autonomía porque considera que "hai un regulamento no Parlamento para iso". "Non sei por que estas présas cando coñece perfectamente os prazos do Parlamento. É a deputada (Ana Pontón) que máis anos leva no Parlamento e debería coñecer estes prazos", afeou.

Tamén aos nacionalistas reprochoulles a "correspondencia evidente e descarada" que, na súa opinión, demostra que o BNG fale de que "vai haber unha manifestación" en defensa da sanidade pública e "ao día seguinte unha entidade supostamente apolítica convócaa". "O que mostra é que hai moita politización", afirmou.

PROBLEMAS EN SANIDADE

Con todo, Rueda recoñeceu problemas no ámbito sanitario, pero asegurou que a Xunta traballa para solucionalos, aínda que, insistiu en lamentar que Ana Pontón poña "día e hora e ao día seguinte a entidade confirma o dito pola señora Pontón".

"Cando ves iso daste conta de que por aí non deben ir as cousas. Somos conscientes dos problemas, pero non son necesarias mensaxes onde tentan transmitir unha sensación da nosa sanidade pública terceiromundista comparándoa con países que nada teñen que ver co noso sistema sanitario", censurou.

En todo caso, sobre a situación do sistema sanitario galego, Alfonso Rueda recoñeceu que en Galicia "a situación é complicada". "Non tería sentido negar que aquí non temos problemas", sinalou, e reivindicou que "todo o que estea na man da Comunidade" farano.

Ademais, defendeu que a atención hospitalaria é "francamente boa" e os "problemas en Atención Privada" son derivados "da falta de médicos". Unha situación que volveu a achacar ao Goberno central por non convocar máis prazas MIR ou non convocar a especialidade de Urxencias. "Non lle dan ao botón dunha medida que non terían nin que xestionar nin que pagar", insistiu.

Do mesmo xeito, detallou que o plan presentado o xoves no Consello da Xunta para tratar de reducir as listas de espera ten como obxectivo "recuperar e mellorar" os tempos de 2019, antes da pandemia.

STELLANTIS E ALTRI

Nesta entrevista, o presidente da Xunta tamén se mostrou preocupado polo futuro de industrias como Stellantis ou do proxecto de Altri no municipio lucense de Palas de Rei.

No primeiro caso, Rueda ve "claro" que existe risco de deslocalización, polo que volveu a reclamar "axilidade" ao Goberno central para dar luz verde ao segundo Perte da automoción.

Así mesmo, volveu a lamentar que o Executivo central non permita ás comunidades distribuír os fondos europeos e tachou de "intolerable" que "noutras comunidades onde hai plantas automobilísticas se fagan asignacións directas con cargo a fondos europeos", mentres a Galicia e a Stellantis "estáselles dicindo que esperen a un segundo Perte".

Sobre Altri, Rueda espera que o Executivo central concrete nestes primeiros meses do ano o financiamiento. "Levan un ano mareando a perdiz", reprochou.

O presidente galego cre que Altri é "o perfecto exemplo" de proxecto que pode optar aos Fondos Next ao prever "2.500 empregos, 1.000 millóns de investimento, case o 80% de investimento privado", ademais "coa fabricación de fibra téxtil, algo absolutamente innovador e con moito futuro".