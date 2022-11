Álex Campos: "Cuesta mucho ver en el DNI el nombre y el género que no te corresponden"

Álex Campos Varela tiene 18 años, nació y vive en Moraña, estudia el Bachillerato Artístico en Pontevedra, y está siguiendo un largo y complejo proceso desde el año 2018.

¿Cómo es el proceso?

En el mejor de los casos, desde mi experiencia, es que el psicólogo en la primera sesión considere que eres apto para tratar con el endocrino, luego esperar unos seis meses o más para que te haga unas pruebas y después, tras cuatro o cinco, si ve que estás bien, te da las hormonas y comienzas con el tratamiento. Después, lo que yo hice fue quitarme óvulos, que es otro proceso muy largo, operarte y cambiar el nombre. En la siguiente sesión, el endocrino continuó con el seguimiento para comprobar mi estado de salud, y en esa sesión le pedí un papel donde figura cuánto tiempo llevaba yendo a la consulta para poder empezar el proceso de cambiarme el género. Yo llevo desde el año 2018 y ni siquiera me lo he podido cambiar. Tengo para mucho rato.

¿Cuál es la razón por la que se alarga tanto? ¿Que os echéis atrás?

Podría ser, porque están todo el rato preguntándonos que si estamos seguros, que si es lo que queremos, que si es una enfermedad. Hay médicos que incluso te dicen que estamos confundidos.

¿Sabes si consiguen este objetivo?

No. Puede ser muy difícil porque tienes que aguantar a mucha gente, pero lo hacemos para estar cómodos. Todos los que conozco que iniciaron el proceso lo siguen. Es complicado y pasas por situaciones que duelen mucho, pero sigues porque cuesta mucho ver en tu DNI el nombre y el género que no te corresponden, o verte ante el espejo. Lo que más nos impulsa es ver esas cosas cambiadas y que se nos reconozca como somos.

¿Qué opinas de la ley que está siendo elaborada?

Con la ley trans aprobada sería mucho más fácil, y lamento que haya gente que la rechace. Dicen que nos podemos arrepentir, pero más del 98% que empezamos el proceso no lo hicimos.

Álex Campos. CEDIDA

¿Y de la posibilidad de que eleven la edad?

Conozco a niños que no pueden empezar hasta que tengan 16 años y no dejan de ser chicos trans que lo tienen claro. Piensan que porque son niños están confundidos o no se lo toman en serio, y no es cierto. Yo no me sentí cómodo conmigo hasta que puse en marcha el proceso. Hoy me siento una persona realizada.

¿Esta controversia estará provocando una situación incómoda?

A través de Arelas conocemos la situación de la gente trans en Galicia que no puede vivir una vida normal por la transfobia. Durante el proceso escuchas, una y otra vez, la misma pregunta: '¿Estás seguro de que quieres cambiarte?'. Te cuestionan todo el rato, y acaba afectando a tu salud mental.

Nosotros no estamos enfermos, necesitamos visibilidad y hay mucha gente que quiere impedirlo

¿A qué lo atribuyes?

Es algo que lleva pasando desde hace mucho tiempo, pero ahora los representantes de partidos como Vox, que creen y dicen que estamos enfermos, hacen que ese sentimiento negativo crezca más. Otros callan, como los del PP. Con las leyes de hoy y la sociedad que tenemos es muy complicado seguir adelante. Sin unos padres que lo acepten es casi imposible.

¿Conoces casos en los que sufran el rechazo por parte de sus padres?

Soy amigo de varias personas en esta situación, y el más extremo es el de uno al que los padres le llegaron a decir que hubieran preferido que no hubiese nacido o que podría morirse. Tienes que aguantar mucho y él lo hizo. Pero hay muchos casos en los que es muy difícil de sobrellevarlo y pueden acabar en la muerte.

¿Cuál es el sentimiento del colectivo trans?

De frustración por lo que se alarga este proceso y porque todo el mundo parece creer que puede cuestionarnos. Necesitamos visibilidad y hay mucha gente que quiere impedirlo, provocando que pasemos por experiencias como las que pasé yo en una clase de Biología, en la que tuve que explicarlo porque el profesor no sabía cómo hacerlo.

¿Cómo os sentís tratados por parte de los grupos feministas?

Hasta hace poco nos sentíamos un tanto marginados y dolidos porque las feministas apartan a las chicas, y no tiene nada que ver que tengan pene. Da igual el aparato reproductor que tenga alguien porque no influye en quienes somos. Afortunadamente, creo que las cosas están empezando a cambiar.

"Me declaré como un chico trans, se lo dije a mis padres, y todo cambió porque lo entendieron"

¿Cómo fue la reacción en casa y con los compañeros de estudios cuando se declaró trans?

En un colegio en el que estudié hasta Segundo de ESO fui objeto de bullyng y escuché comentarios que no me sentaron bien. Mucha gente me cuestionaba por la ropa que vestía y cosas así. Entonces no me había declarado como trans. Hablaban sin saber nada, solo haciendo suposiciones y poniéndoles roles de género a la ropa, las poses, o los comportamientos. Cuando me cambié a otro centro escolar, ahí entendieron este tema a la perfección y me sentí apoyado por mis compañeros de clase. Entonces di el paso, me declaré como un chico trans, se lo dije a mis padres y a mis compañeros y todo cambió porque lo entendieron muy bien y empezaron a llamarme por mi nombre. Pero eso llegó a oídos de la gente de mi primer colegio, que hizo comentarios diciendo que soy un bicho raro, lo que no me sentó bien, pero pasé mucho del tema. Ahora estoy en Pontevedra, estudiando el Bachillerato Artístico, y me aceptan bien compañeros y profesores. Es posible que en otras clases o en los pasillos no me miren igual. Aunque escuche algún comentario o me miren mal, no contesto de mala manera ni critico a quienes los hacen, porque si respondo van a utilizar lo que diga contra todos nosotros.