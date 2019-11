Alertan dunha sobreoferta de cocaína nas Rías Baixas

Escenario de sobreproducción de cocaína en Colombia, cuxas selvas cospen droga a niveis nunca vistos. Expansión das organizacións criminais, tanto suramericanas como de Europa do Leste, por todas partes do mundo, dedicadas case en exclusiva ao negocio. Avances tecnolóxicos por parte dos tres grandes grupos galegos que permanecen activos, que ao mesmo tempo alargan os seus tentáculos cara a América, África e Holanda. Banalización do consumo, tanto a nivel social (series de televisión, principalmente) como político (restando importancia a un problema de extraordinaria gravidade). Desvío de recursos, que os representantes políticos destinaron case en exclusiva no Sur tras o incremento do tráfico de haxix no Estreito. E permanente exhibición pública, con filtracións de letrados, si, pero tamén desde a propia Administración de Xustiza, dos métodos e técnicas de investigación, e non só iso, senón tamén da identidade de axentes que se xogan a vida infiltrándose entre as mafias do narcotráfico.

A todos estes factores, non poucos, únese que "mal que nos pese, seguimos sendo unha das vías predilectas para introducir a cocaína". Intervén por vez primeira Fernando Alonso, xerente da Fundación Galega Contra o Narcotráfico, que engade que "moitos traficantes son galegos e aquí van volver sempre que poidan. Esta entrada funciónalles, coñecen as augas e teñen unha loxística en terra perfectamente engrasada".

O resultado, unha situación de sobreoferta de cocaína nas Rías Baixas. "O mercado está alagado, Iso é un feito. Os prezos descenderon a niveis de hai bastantes anos". Os 24.000 euros que se pagan neste momento por cada quilo de po branco vendido por xunto case equiparan a situación á de Holanda e Bélxica, onde os grandes cárteles de todo o mundo coan todos os días quilos e quilos de droga a través dos interminables e permeables portos de Róterdam e Anveres.

CENTRAR O FOCO. A Fundación pon o acento en que, desde sectores influentes, o foco está desviado. "Séguese falando que isto é cousa do pasado, pero non; é un problema grave e actual que pon en perigo a nosa saúde e a nosa seguridade". Alonso explica que "non somos conscientes do dano que o narcotráfico nos fai como sociedade, non só en canto á saúde e a seguridade, senón en termos de imaxe. Escoitamos que isto era cousa da operación Nécora, que isto é un problema que xa está superado, e desde entón requisáronse toneladas e toneladas de droga con destino a Galicia. Só nos últimos tres anos incautáronse 23 toneladas". A razón de 13.000 quilos en 2017, 6.000 en 2018 e máis de 5.000 no que vai de 2019, que se dirixían cara ás Rías Baixas polas máis diversas vías. Pesqueiros (o Titan III ou o Gure Leire), colectores (nos portos do Porto e de Marín), remolcadores, veleiros e incluso un gran mercante que foi interceptado no Pacífico co responsable pontevedrés a bordo e máis de cinco toneladas de droga nas súas adegas.

O traballo da Policía, coa súa unidade Greco Galicia e toda a Brigada Central de Estupefacientes, ademais das Udyco, as investigacións da Garda Civil e de Aduanas e, especialmente, o imprescindible apoio doutros países e os seus exitosos métodos de traballo (a DEA, os servizos secretos británicos, Portugal, Italia ou Marrocos) seguen facendo de freo. Con todo, o seu arriesgadísima tarefa está a porse en perigo ultimamente.

FILTRACIóNS PERIGOSAS. "Preocúpanos a permanente exhibición pública de métodos e técnicas de investigación policial. Hai que mellorar as leis, sen ningunha dúbida. Non pode ser que as técnicas empregadas para investigar e deter aos criminais sexan de coñecemento público. Dáse conta diso no xuízo e incluso antes, de forma notoria. Non se poden dar tantas facilidades a estes criminais. Hai que cambiar xa o que sexa preciso porque deste xeito estamos a desarmar á Policía". A Fundación Galega Contra o Narcotráfico leva tempo reclamando medidas respecto diso ás autoridades competentes que, por agora, non forneceron o efecto desexado.

FALTA DE MEDIOS. O colectivo antidroga, ademais, recorda que segue sendo necesaria unha maior achega de medios técnicos e humanos para poder combater en igualdade de condicións a mafias cunha capacidade económica moi superior. "Hai que manter a máxima intensidade e presión policial para impedir que entren máis cargamentos de droga e por suposto como efecto disuasorio, para que nin pensen en meter a droga aquí. E iso conséguese con medios".

Os números son moi claros. Nos últimos meses, a Policía e a Garda Civil asestaron importantes golpes de man a distintas organizacións dedicadas ao tráfico de cocaína en Galicia, con varias incautacións superiores aos 500 quilos e detencións importantes, como as de Braulio Vázquez ou Manuel Osorio. A pesar diso, o prezo da droga alcanza mínimos históricos. A conclusión é que en 2019 hai máis organizacións que nunca dedicadas ao tráfico internacional de estupefacientes en Galicia.