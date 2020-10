La alerta se instala en la costa gallega

La costa gallega inició la semana en alerta y aún no ha conseguido desprenderse de ella, porque el aviso se mantiene para este martes en nivel amarillo y sube de intensidad para el miércoles. Entonces será rojo en parte del litoral de la comunidad y naranja en el resto, atendiendo a las previsiones de Meteogalicia.

En las horas previas, las de este martes, la alerta es amarilla, por el oleaje —que podrá alcanzar los cuatro metros en el arranque de la jornada— y el viento. Este afectará al litoral de A Coruña y Lugo, y también se hará notar en tierra, por lo que el aviso amarillo se extiende a la comarca de A Mariña ante la previsión de que las ráfagas pueden superar allí los 80 kilómetros por hora.

Hay aun otra alerta amarilla que afecta a Galicia, esta por lluvias. Se concentra en el suroeste de la provincia de A Coruña, donde las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

O furacán Epsilon xa fixo a transición a borrasca e durante o día de hoxe sufrirá unha rápida profundización.

Non se achegará moito a #Galicia pero mañá deixará chuvia e vento🟡

Pero coidado co mar! As ondas asociadas á borrasca chegarán o mércores e poderán superar os 8 metros🔴 pic.twitter.com/DFec9qzakn