Alerta amarela por altas temperaturas en Galicia este domingo

Galicia e outras cinco comunidades autónomas estarán en risco de nivel amarelo por altas temperaturas esta xornada de domingo.

En concreto, a alerta afecta a Aragón, Castela e León, Castela-A Mancha, Cataluña, a Comunidade de Madrid, Gran Canaria e á comunidade galega, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Así, as máximas superarán os 40º no val do Guadalquivir e quizá tamén no Tallo e o Guadiana, e os 35º en case todo o interior da metade sur peninsular, o val do Ebro e do Douro, e puntos de Canarias. Pola súa banda, as mínimas non baixarán de 20º no litoral mediterráneo, o golfo de Cádiz e tamén os vales do Tajo, Guadiana e Guadalquivir.

No caso galego, o aviso afecta especialmente á provincia de Ourense, con temperaturas máximas que poderán alcanzar e mesmo superar os 36 graos, na zona do Miño, a partir das 15,00 horas, informa Meteogalicia.

Así mesmo, o risco por altas temperaturas se elevarrá a laranxa en cinco provincias do suroeste do territorio: Sevilla, Córdoba, Xaén, así como as dúas de Estremadura, Cáceres e Badaxoz, rexistrarán este domingo temperaturas que superarán nalgúns puntos os 40º.

Pola súa banda, haberá risco por fenómenos costeiros ou ventos con aviso amarelo prevese en Gran Canaria, A Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife e El Estrecho.

A Aemet prevé ceos nubrados ou con intervalos nubrados no extremo noroeste de Galicia e no norte das Canarias de maior relevo, mentres que se esperan ceos pouco nubrados ou despexados no resto do territorio.

Ao final do día tenderán a cubrirse no Cantábrico, sen descartar algunha choiva débil e dispersa, e durante a tarde formaranse nubes de evolución nas montañas do norte e este peninsular, onde é posible que se produza algún chuvasco débil e illado.

O TEMPO. Influencia anticiclónica sobre Galicia durante este día, con circulación do nordés. Con esta situación, agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con máis nubes e algunha brétema no litoral coruñés.

As temperaturas mínimas estarán en moderado ascenso, mentres que as máximas continuarán sen cambios na metade norte e subindo lixeiramente na metade sur. Os ventos soprarán do nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico.