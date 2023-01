"Me alegro por Besteiro, pero la exoneración judicial no garantiza ser un referente idóneo"

Cumplió un año fuera de la dirección del PSdeG. ¿Ve al partido mejor o peor que cuando lo dejó?

Lideré el PSdeG durante cuatro años en los que crecimos en apoyo electoral en todas las convocatorias: 10 puntos en generales, 6 en municipales, 14 en europeas y uno y medio en las autonómicas del covid, las más complejas. En esa etapa logramos ganarle al PPdeG por primera vez en la historia y obtuvimos el mejor resultado en las locales. Ahora corresponde a la nueva dirección mantener esa senda de crecimiento y lograr el máximo apoyo para reforzar el municipalismo y contribuir a la victoria del PSOE en España. Y más allá de valoraciones, mi trabajo es colaborar en lo que me pidan.

Pero las encuestas para el PSdeG no parecen del todo buenas.

Con la inercia del periodo anterior y los buenos candidatos que tenemos en los concellos estamos en condiciones de seguir creciendo. Cada convocatoria tiene su particularidad, pero afrontamos un año y medio de elecciones continuas en las que nos jugamos el futuro de Galicia. Me preocupa cuando veo encuestas que no son favorables, sobre todo algunas para las autonómicas en las que el PSdeG no logra el impulso que me gustaría, pero ahora tocan las municipales y la prioridad debe ser no solo mantener lo logrado en mi etapa, sino avanzar.

La prioridad son las municipales, pero fue el propio partido quien abrió el debate de la candidatura a la Xunta. La tradición es que se presente el secretario general. ¿Será Formoso candidato en 2024?

Corresponderá a la militancia en primarias decidir al candidato más potente que el PSdeG pueda presentar para relevar al PP en la Xunta. Creo que fue un error abrir esta Navidad el debate del candidato a través de declaraciones de cargos del partido, pero en todo caso el secretario general ya rectificó esa posición para centrar su esfuerzo en las municipales. Lo que nos debe preocupar es que el PP hizo un relevo al frente de la Xunta y no podemos perder esta oportunidad de oro para el cambio político. El epitafio de Feijóo presidido por Rueda se testará en 2024 y, más allá del debate de nombres, necesitamos fortalecer al PSdeG para lograr el cambio en la Xunta.

¿Entendería el regreso de Besteiro como candidato?

Me alegro de que Besteiro quedase liberado de responsabilidades penales, pero una exoneración judicial no garantiza ser el referente idóneo ni acertar en el rumbo del PSdeG. Es más importante hablar de proyecto, comprometerse con un PSdeG de izquierdas, galleguista, feminista y ecologista y hacerlo desde una perspectiva ética y ejemplar para que los gallegos nos perciban como una auténtica alternativa. Y hay que hacerlo con vocación de trabajo y con dedicación. Cuando estuve al frente del PSdeG dediqué los cuatro años íntegros a fortalecer el partido y los resultados fueron positivos, aunque insuficientes.

¿Y usted estaría dispuesto a repetir como candidato?

En clave personal y familiar estoy satisfecho en esta etapa en la que recuperé más espacio para mí mismo, porque mis cuatro años en la secretaría general, en la crisis del covid, fueron de una intensidad enorme. Yo tengo vocación de servicio público, pero en todo caso este no es un problema de nombres: tenemos que buscar al mejor candidato cuando corresponda y votarán los militantes. Creo en las primarias y corresponderá a los afiliados elegir al candidato no con más apoyo orgánico o institucional de los cuadros del partido, sino al que tenga más capacidad y ganas de trabajo, para recorrer Galicia y demostrar que somos alternativa al PP.

El PSdeG nunca se caracterizó por mimar mucho a sus exlíderes. ¿Se siente usted bien tratado?

Yo me dedico a trabajar mucho en el Parlamento en el área de economía y universidades y mi agenda es intensa. Tengo una larga trayectoria de resistencia dentro del partido, donde nunca busqué posiciones cómodas sino la autenticidad, y me siento acompañado por muchísimos militantes y ciudadanos que me paran para pedirme confrontar con el PP. Estoy cómodo dentro del PSdeG.

A usted lo acusan de no aceptar los resultados del último congreso del partido y de hacer oposición desde dentro a la nueva dirección.

No vale la pena perder el tiempo en argumentos que intentan despistar o eximir de responsabilidad a quien tiene que llevarnos a obtener los mejores resultados para el PSdeG. Todos los socialistas entendemos que hay que sumar y contribuir, que el sectarismo no es positivo y aceptamos con total lealtad a nuestro secretario general. Ahora le corresponde a él y a su equipo cumplir el compromiso adquirido en las primarias: llevar al PSdeG a ser la primera fuerza de Galicia. Y en todo lo que yo pueda contribuir, lo haré. Siempre trabajé con lealtad al partido, aunque la lealtad no significa que uno no pueda tener autenticidad. Y si alguno cree que por ganar un congreso alguien tenía que dimitir como diputado, es que no entiende lo que es la democracia.

Pero fue crítico con el expediente abierto a Martín Seco, un diputado muy cercano a usted. ¿Qué pasó?

Es un magnífico diputado y su intervención en en pleno fue una clara crítica al PP, así que los anuncios realizados a los medios sobre medidas contra él estaban fuera de lugar. Todo el grupo parlamentario votó siempre de forma unitaria y la lealtad estuvo garantizada. Espero que la dirección federal siga teniendo más habilidad para gestionar un socialismo integrador que aquellos que creen que los expedientes solucionan algo.

Gonzalo Caballero. PEPE FERRÍN (AGN)

"Feijóo dejó una Galicia más pequeña y las políticas de Rueda son de continuidad"

En este año que terminó también cambiaron de papel Nuñez Feijóo y Alfonso Rueda. ¿Cómo los ve?

Trabajaré con toda mi fuerza para que en España siga existiendo un Gobierno progresista y de izquierdas, que hizo una buena gestión en momentos difíciles como el covid o la inflación, frente a una alternativa de derechas donde Feijóo aparenta ser moderado pero está dispuesto a pactar con Vox. Feijóo dejó una Galicia más pequeña en lo económico, lo demográfico y lo industrial y las políticas de Rueda son de continuidad. No hay ni una iniciativa nueva y, cuando vemos que hay listas de espera en Primaria por primera vez en la historia, que el rural está más abandonado o que hay crisis industrial en varias zonas, vemos que tenemos una Xunta incapaz. El PP gobernó 37 años de historia autonómica y dejó una Galicia menos dinámica y más envejecida.