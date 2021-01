A alcaldesa de Boimorto pide a baixa no PPdeG pero mantense no cargo

A alcaldesa de Boimorto (A Coruña), María Jesús Novo, pediu a baixa no PPdeG, aínda que, segundo as fontes municipais consultadas por Europa Press, prevé continuar no cargo despois da súa polémica vacinación na residencia de maiores de titularidade municipal.

Iso si, ao pedir a baixa do partido, un paso que confirmaron fontes da formación, Novo deixa de militar no PPdeG, polo que se pecha o expediente disciplinario que decidira abrirlle o partido.

En todo caso, o PSOE e o BNG insisten en que ten que "asumir responsabilidades e dimitir", e representantes de ambos os partidos na localidade anticiparon, consultados por Europa Press, que impulsarán iniciativas no municipio e tamén a nivel autonómico para que a alcaldesa e tamén Feijóo "dean explicacións".

Novo goberna Boimorto con maioría absoluta e está por determinar que pasos darán os membros do grupo municipal do PP após pedir ela a baixa do partido, aínda que as distintas fontes consultadas coinciden en que "o que está claro" é que renunciar á alcaldía non entra dentro dos seus plans.

Este venres o secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, anunciara a apertura dun expediente disciplinario cuxa tramitación levaría aparellada, en todo caso, a baixa cautelar de militancia.

Do mesmo xeito que fixo Alberto Núñez Feijóo recentemente, Tellado reivindicou a "exemplaridade" dos cargos do partido e asegurou que a rexedora non dera explicacións "suficientes" para convencer á formación de que non actuou de forma indebida. Poucas horas despois transcendeu a súa petición de baixa.

"TRABALLA NA RESIDENCIA"

En todo caso, fontes do partido trasladaron que, segundo as explicacións dadas pola rexedora, a súa vacinación estaría "xustificada", xa que ela "traballa na residencia, vai alí todos os días e axuda co que fai falta", a pesar de non ter unha relación laboral nin formar parte do seu cadro de persoal sociosanitario.

A rexedora vacinouse o pasado 28 de decembro, un día despois de que a primeira galega en recibir unha dose fronte á covid-19 fixese o propio en Santiago.

O seu nome estaba incluído na listaxe de vacinación articulado desde a residencia –de titularidade municipal– e que agora está baixo a lupa do Sergas, que analiza devandita listaxe. A área sanitaria de Santiago non informou de ningunha novidade respecto diso este venres.