Ocho alcaldes del PSOE de Pontevedra reclaman un "giro" en la política del partido

Ocho alcaldes del Partido Socialista en la provincia de Pontevedra se han unido en una "corriente propia" para reclamar un "giro" en la política del partido a las puertas de la celebración del XIV congreso del PSdeG, tras el que se llevarán a cabo las correspondientes citas provinciales.

En concreto, se trata de los regidores de Pontecaldelas, Andrés Díaz; Gondomar, Francisco Ferreira; Cuntis, Manuel Campos; Fornelos de Montes, Emiliano Lage; Vilaboa, César Poza; A Illa, Carlos Iglesias; Baiona, Carlos Gómez, y Tui, Enrique Cabaleiro. En todos estos municipios, excepto en Vilaboa, el secretario general electo del PSdeG, Valentín González Formoso, obtuvo más apoyos que su rival en las primarias, Gonzalo Caballero.

Estos ocho regidores firman un comunicado conjunto en el que explican que mantienen "desde hace tiempo" una corriente de opinión propia dentro del partido a la que destacan que "se han ido sumando cada vez más alcaldes que tienen como punto común la creencia de que hay otra forma de hacer política en la provincia manteniendo la lealtad a la dirección provincial".

Los ocho regidores aseguran que mantienen "desde hace tiempo" una corriente de opinión propia dentro del partido a la que "se han ido sumando cada vez más alcaldes"

Tras señalar que se trata de "una forma de compartir experiencias municipales entre compañeros del partido", informan de que celebraron un encuentro en Baiona en el que analizaron cuestiones como la llegada de los fondos europeos. Asimismo, detallan que, después de evaluar la situación política del partido Galicia, todos ellos coinciden en que "la nueva dirección que saldrá del próximo congreso tendrá que dar un giro a la misma".

Los regidores también se refieren al escenario de primarias que se celebrará a nivel provincial para asegurar que "por el momento" optan por "mantenerse en un espacio neutral sin definir su postura de cara al próximo cónclave".

FORMOSO. Al respecto, el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha manifestado desconocer la demanda de los ocho alcaldes. A preguntas de los periodistas, ha dicho que está "centrado" en la confección de la ejecutiva gallega, un órgano que "va a ejecutar la política de Galicia en los próximos cuatro años".

Con todo, tras conocerse este comunicado conjunto, fuentes cercanas al actual secretario general electo han valorado "positivamente" los cuatro años de gestión de la ejecutiva provincial de Pontevedra al considerar que "ha hecho un buen trabajo".

Paloma Castro insta a Formoso a cumplir su "promesa" de integración

También ha querido manifestar públicamente su opinión sobre la situación del partido la integrante de la dirección del PSdeG en funciones y diputada autonómica Paloma Castro, próxima Gonzalo Caballero, quien en un comunicado remitido a los medios subraya que el partido "es de la militancia" y no de "un mini sindicato de alcaldes".



"La militancia socialista de la provincia de Pontevedra apoyó a Gonzalo Caballero con claridad, ganando con el 62% de los votos", ha recalcado antes de llamar a "remar entre todos y todas" para "seguir construyendo un partido fuerte en la provincia".



Asimismo, tras asegurar que con Gonzalo Caballero "los resultados electorales del PSdeG en toda Galicia y, concretamente en la provincia, crecieron", subraya que en la formación socialista es "la militancia" la que decide.



Además, ha sostenido que "detrás de este grupo de alcaldes no se perfila proyecto político", sino que "más bien parece derivarse de intereses concretos en los proyectos orgánicos".



Por último, ha aprovechado para instar a Formoso a "cumplir con su compromiso y promesa de integración" de cara al Congreso. "A día de hoy no ha contactos, ni diálogo ni acuerdos ni integración", censura.