O alcalde de Tui nega ter "confirmación oficial" de estar imputado por non precintar a pirotecnia La Gallega

O alcalde de Tui (Pontevedra), Carlos Vázquez Padín, nega ter algunha "notificación oficial" sobre se Fiscalía abriu unha investigación por desobediencia na execución dunha sentenza urbanística ditada en 2014 polo Xulgado do Contencioso-administrativo Número 1 de Pontevedra -confirmada un ano despois polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)- que obrigaba a precintar e demoler as instalacións da pirotecnia La Gallega na parroquia de Baldráns.

En declaracións a Europa Press, o primeiro edil tudense defende que a execución do fallo de anular a actividade da empresa -cuxo dono se atopa en prisión preventiva pola explosión da polvoreira ilegal na parroquia de Paramos- "estivo sen executar" durante o mandato do rexedor anterior, o socialista Enrique Cabaleiro.

"Aquí hai unha sentenza de xuño de 2015 e eu son alcalde desde outubro de 2017. É dicir, se a sentenza non está executada (...) é porque levaba un período sen executarse durante o mandato anterior", explica o rexedor, quen accedeu á Alcaldía hai un ano a través dunha moción de censura.

No entanto, Vázquez Padín lembrou que o goberno local ordenou precintar as instalacións de La Gallega o pasado mes de setembro, polo que, segundo sostén, "a sentenza está a efectuarse" e presentouse ante os xulgados de Pontevedra un "cronograma con todos os pasos que se estaban realizando" neste sentido.

O GOBERNO "NON ESTÁ A COLABORAR". Así mesmo, o alcalde de Tui arremete contra o Goberno central, ao que acusa de "non estar a colaborar co desaloxo dos explosivos", algo que ve "necesario" para a demolición das casetas da pirotecnia, tal e como obriga a sentenza.

"Eu non vou demoler nada se está cheo de explosivos. Hai xa un mes puxémonos en contacto coa Delegación do Goberno pedindo unha reunión para coordinar o desaloxo e non recibimos resposta", asegura.

"Unha pata da Administración do Estado está a porme dificultades e outra pata (a Fiscalía) está a investigarme por desobediencia", censura Vázquez Padín, quen tamén asegura que o delito de desobediencia "implica dolo", é dicir, intención de telo cometido, polo que ve "moi difícil de demostralo".

PROCESO XUDICIAL. Antes do precintado en setembro, o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra levaba meses requirindo ao Concello de Tui que executase a sentenza de 2014 que anulaba as licenzas de actividade e obra da pirotecnia La Gallega, e que implica a clausura e demolición das instalacións.

Trátase dun longo proceso xudicial iniciado en 2013, cando o goberno local de Moisés Rodríguez (PP) outorgou licenza de actividade e de obra maior para a pirotecnia de Baldráns. Un veciño da zona recorreu esa decisión municipal, alegando que a empresa incorría en varias infraccións urbanísticas e outras irregularidades relacionadas coa seguridade, e os tribunais déronlle a razón.

Desde entón, a representación legal deste veciño estivo reclamando a execución da devandita sentenza, que implica a reposición da legalidade urbanística e, por tanto, o cesamento de actividade e a demolición das instalacións da pirotecnia. No entanto, o procedemento complicouse nestes anos con recursos por parte do Concello e a empresa.

Neste contexto, o rexedor cuestionou por que é investigado "un alcalde que leva un ano sen executar unha sentenza urbanística". "Se ese é o listón, cantos alcaldes terían que estar investigados?", pregúntase. En todo caso, o Consistorio convocou unha rolda de prensa do alcalde para este luns ás 12,00 horas.

Así as cousas, Vázquez Padín lembrou que a sede de La Gallega á que se refire a sentenza "está en Baldráns", que "non é o mesmo lugar" que a parroquia de Paramos, onde se produciu no mes de maio unha explosión do un almacén clandestino de pólvora que mantiña a empresa. Respecto diso da polvoreira ilegal, o alcalde insiste en que o Concello "non era coñecedor en absoluto" da súa existencia.