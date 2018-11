O alcalde de Tui deixa cascallos na porta do Ministerio de Política Territorial

O alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, levou este mércores á porta do Ministerio de Política Territorial unha bolsa de cascallos provocados pola explosión de maio pasado na súa cidade en sinal de protesta polas "reticencias" do Goberno a "implicarse" nas tarefas de rebo.

En declaracións aos medios, despois de que deixase un saco con quilos de rocas embarradas na porta central do Ministerio que dirixe Meritxell Batet, o alcalde dixo que o goberno central "foi o máis lento e o máis reticente a implicarse" en "resolver" as consecuencias da explosión dun almacén pirotécnico o 23 de maio pasado.

Vázquez Padín recordou que o 7 de setembro o Goberno declarou a urxencia por protección civil pero "aínda non hai nada publicado no BOE, e o que manda é o que se publica no BOE". "Houbo varios compromisos verbais sobre os rebos, pedimos que o Goberno agora asúmaos e complete o rebo", reclamou.

Preguntado sobre por que esa solicitude non llo fai á Xunta de Galicia, respondeu: "Se nos pomos estritos coa competencia, non está definido a quen lle corresponde desescombrar logo dunha explosión. Aquí hai catro administracións, non nos imos a pór a discutir se o sistema administrativo español é eficiente".

Vázguez Padín cargou contra o Goberno por falta "de lealdade institucional" ao non dar "nin sequera un prazo de tempo" para as tarefas "nin contestado ningunha carta".

Segundo dixo a Efe, un funcionario "de terceira liña" do Ministerio ía recibir ao alcalde este mércores, pero canceloulle a cita "sen motivo e sen ofrecer outra persoa" para recibilo, polo que decidiu vir de todos os xeitos a Madrid para realizar este acto de protesta.

Vázquez Padín alertou de que as tarefas de rebo durarán "uns tres meses" polo que reclamou celeridade para que "como moi tarde en marzo comece a reconstrución das casas".