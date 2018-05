O alcalde de Teo dáse de baixa en En Marea polo "proceso inquisitorial" contra Quinteiro

O alcalde de Teo Rafa Sisto (SON de Teo-Anova) causou baixa como inscrito de En Marea pola maneira de xestionar o caso da deputada Paula Quinteiro por parte da dirección política do partido instrumental que encabeza Luís Villares, á vez que se mostrou partidario de "iniciar novos proxectos" para "recuperar" os "obxectivos" cos que naceu a organización rupturista.

En declaracións a Europa Press este xoves, Rafa Sisto cualificou de "proceso inquisitorial" ao que, ao seu xuízo, someteuse a Paula Quinteiro por parte dos sectores que controlan os órganos políticos de En Marea.

Nesta liña, indicou que a xestión do caso da deputada foi "a pinga que colma o vaso" dun proceso que levou ao "proxecto" de En Marea a "distanciarse da vontade coa que naceu" e derivar cara a posturas máis parecidas ás de "un partido clásico". "Hoxe é un bo día para iniciar proxectos novos", declarou Sisto, que cre que é máis fácil que os sectores descontentos coa dirección inicien un camiño en solitario que un posible achegamento entre as diferentes posturas, distanciadas desde as eleccións internas que levantaron a Luís Villares á portavocía única de En Marea grazas ao apoio de Cerna e un sector de Anova.

"A miña gran frustración é que Luís Villares acabase en mans de quen xa estragou antigos proxectos", declarou o rexedor de Teo, que indicou que "desa xente", en referencia a Cerna, "non vai vir o cambio" que lime asperezas no seo rupturista.

Con todo, indicou que estaría disposto a volver a En Marea no no caso de que o proxecto "se reconverta" e retome os "obxectivos" e "principios" cos que foi fundada, aínda que se mostrou "pesimista" respecto diso pola "pouca permeabilidade" a achegar posturas que, di, teñen os sectores que controlan nestes momentos os órganos de dirección do partido instrumental.