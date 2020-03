O alcalde de Malpica pide perdón por bromear nun vídeo coas medidas hixiénicas

O alcalde de Malpica de Bergantiños (A Coruña), o socialista Walter Pardo, pediu perdón despois de que se difundise un vídeo do seu ámbito privado no que chancea sobre as medidas hixiénicas para facer fronte ao coronavirus.



En declaracións a Europa Press, o rexedor desculpouse polo vídeo que, segundo explicou, foi realizado no seu "ámbito privado" e "publicado nun chat de amigos en clave de humor" para "facer máis levadío o illamento".

En concreto, no vídeo, cuxa difusión o rexedor denunciou ante as autoridades ao carecer do seu consentimento, vese ao rexedor sentado nunha mesa cunha botella de xel hidroalcohólico e outra de cervexa.

"As autoridades recomendan xel hidro... non sei que... alcohólico, que sempre vén moi ben para as mans. E tamén hidroalcolismo para o estómago. Hai que coidarse por fóra pero tamén, moi importante, por dentro", asegura á vez que sostén a botella.



Respecto diso, o alcalde lamentou que estas imaxes se fixesen públicas. "Pido desculpas porque, nada máis lonxe da realidade", sinala o rexedor, que deixa claro que en Malpica traballan para "xestionar a crise sanitaria" que se vive e con cuxos afectados solidarizouse.

O BNG LEVARÁ O ASUNTO Á SÚA ASEMBLEA LOCAL. O PSOE, que obtivo catro edís nas pasadas municipais, goberna en Malpica xunto aos dous concelleiros de BNG e un independente. Pola súa banda, o Partido Popular obtivo seis actas.

Precisamente, preguntado respecto diso, o portavoz do BNG local, Daniel García, explicou que a súa formación levará este asunto a unha asemblea local para decidir alí as medidas oportunas a tomar.

Pola súa banda, o edil independente Alfredo Cañizo (ex Cidadáns) asegurou que "non comparte en absoluto o contido" e destacou que a localidade se está "tomando moi en serio" esta pandemia.

Con todo, puxo en valor que o rexedor pedise desculpas publicamente sobre unha "equivocación" que, na súa opinión, debe de servir para dar "un toque de atención".

CRÍTICAS DO PP. Tamén cuestionado respecto diso, o concelleiro do Partido Popular Miguel Fernández considerou de "mal gusto" o vídeo especialmente nunha situación na que o país "o está pasando mal" por unha pandemia que xa causou "moitos falecidos".



"Todo o que está a pasar é bastante grave como para que o alcalde póñase a cachondear", asegura o popular, que pide ao PSOE da Coruña que faga dimitir ao rexedor.

Ademais, o edil do PP asegurou que a agrupación local estudará o asunto, que posiblemente levarán a un pleno, para decidir as medidas a tomar.