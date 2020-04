El alcalde de Lalín anuncia que ha superado el coronavirus

El popular Xosé Crespo ha anunciado a través de las redes sociales que ha dado negativo en las pruebas del covid-19, enfermedad que le fue diagnosticada el pasado 25 de marzo. "Conforme daquela vos quixen contar que era positivo para tentar normalizar unha situación pola que atravesan e atravesarán moitos galegos e lalinenses, agora tamén vos quero contar que as probas que me fixeron este luns deron negativo e que me acaban de dar a alta", señala el regidor de Lalín, explicando que después de más de 12 días sin síntomas y tras estar sometido a seguimiento, los médicos le han confirmado que no tiene carga vírica y que, por tanto, no debería ser contagioso.

Pese a todo y por precaución, en los próximos días se reincorporará al trabajo presencial en el Ayuntamiento extremando las precauciones y empleado mascarilla. Crespo también señala que "tras 26 días na casa" nadie de su entorno ha resultado contagiado, por lo que pone en valor que la mejor manera para "loitar contra o virus" es el confinamiento y el aislamiento.

Crespo, que ha aprovechado la ocasión para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido, señala en su mensaje que le traslada todo el ánimo y cariño para todos los enfermos.