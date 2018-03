Suárez sopesa someterse a unha moción de confianza para aprobar os orzamentos

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, recoñeceu que estuda a posibilidade de someterse a unha moción de confianza para aprobar os orzamentos municipais, xa que cre que "ningún portavoz" da oposición vai dar un paso á fronte para presentar unha alternativa de goberno a menos de ano e medio para as eleccións.

Suárez foi entrevistado este domingo na Radio Galega, onde falou da decisión final sobre se repetirá como candidato á Alcaldía por Ferrol en Común nas eleccións locais de 2019. "Repetir, desde logo nestas circunstancias actuais, si que é un sacrificio persoal que debo meditar coa miña familia", apuntou.

Nesta liña, afirmou que "nunca" tivo a "ambición" de "ser un político profesional", aínda que admite que "a pesar de todas as dificultades", ser rexedor de Ferrol "é un privilexio".

Cuestionado pola figura de Beatriz Sestayo (PSdeG-PSOE), con quen compartiu goberno no primeiro tramo de mandato, Jorge Suárez opinou que "como cidadán" ve á socialista como unha figura "máis que amortizada" na cidade "para encabezar unha lista" nas eleccións de 2019.

Sobre a ruptura do pacto de goberno entre FeC e o Partido Socialista, o rexedor responsabiliza a Sestayo de non asumir "a súa posición" e tratar de "copar outras esferas que non lle correspondían", o que "dificultaba o labor de goberno". "Tiñamos a oposición dentro mesmo do goberno", apostilou.

Jorge Suárez tamén se mostrou crítico contra un dos impulsores de Ferrol en Común Carlos del Río, quen abandonou a formación rupturista nos últimos meses e abriu a porta a crear unha nova de cara ás eleccións do próximo ano. "Calquera movemento de ruptura pódoo respectar pero creo que é un erro as decisións políticas que toma", respondeu Jorge Suárez sobre a posibilidade de que naza un novo movemento político similar a Ferrol en Común.

EN MAREA. Jorge Suárez, que xunto aos seus homólogos da Coruña —Xulio Ferreiro— e Santiago de Compostela —Martiño Noriega—, foi un dos impulsores do nacemento de En Marea na política galega, recoñeceu que a formación rupturista non atravesa polo seu mellor momento. Tras irromper nas eleccións autonómicas como "primeira forza" da oposición, En Marea está "a ir a menos" e culpou diso á falta de entendemento entre o "conxunto de organizacións" que forman o partido instrumental para dar o "impulso definitivo" á formación rupturista.

"A figura de Luís Villares pensabamos que podería servir de amálgama de todo este conxunto de intereses diversos. Pero por desgraza, o que máis transcende nos medios de comunicación son as nosas propias diferenzas internas máis aló dos proxectos políticos", asegurou Suárez.

A continuación, chamou a "recompor o espazo" tomando como exemplo o modelo das mareas locais, un obxectivo no que Villares "está a dar todo por conseguir ese desafío".

"O que pasa é que algúns actores que non estaban no seu momento nos principios de En Marea volveron tomar posicións vinculados a Cerna e a algunha outra organización e un pouco enturbaron todo o proceso", afirmou Suárez, que remarcou que "a unidade popular non se constrúe a través da división" nin "con continuos tiros no pé".