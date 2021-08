O alcalde de Corcubión anuncia medidas após o 'macrobotellón' na praia de Quenxe

O alcalde de Corcubión, Manuel Ínsua, anunciou a adopción de medidas após o macrobotellón que reuniu entre 350 e 400 mozos da comarca o pasado sábado na praia de Quenxe.

"Non queremos que Corcubión se converta nun centro para macrobotellóns, así que imos tomar medidas", afirma o rexedor en declaracións a Europa Press.

Ínsua, que advirte que a situación sanitaria do concello non é boa porque "hai bastantes casos" de covid, mostra a súa preocupación polo ocorrido xa que é "a segunda vez que pasa" que se reúnen mozas de toda a comarca para consumir alcol neste municipio. "A mocidade está fóra de si", lamenta.

Así escapan da Garda Civil uns 400 mozos e mozas, moitos menores de idade, cando participaban nun botellón en Quenxe este pasado sábado. Vídeo de Paco González. pic.twitter.com/c16TMmv62v — Radio Nordés SER (@RadioNordes) August 16, 2021

O maior momento de concorrencia do pasado sábado deuse pasada a medianoite, segundo o alcalde, ante o que actuou a Garda Civil e "din que– os mozos– apedrearon un coche", aínda que este extremo teno sen ratificar o primeiro edil.

En todo caso, anuncia a adopción de medidas por parte do Consistorio e as forzas e corpos de seguridade, pondo o foco en que Corcubión non ten Policía Local pero xa fixo un chamamento á colaboración da Garda Civil, que "está a facer un gran traballo" pois "son poucos axentes" para "moito territorio" --prestan servizo "desde Fisterra até Carballo"-