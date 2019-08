El alcalde de Cerceda dirá si abandona el cargo tras su inhabilitación "cuando lo tenga que decir"

El alcalde de Cerceda, José García Liñares --que en las pasadas elecciones municipales se presentó como independiente en las listas del PSOE--, ha asegurado a Europa Press, tras presidir el lunes un pleno, que dirá si abandona el cargo después de su inhabilitación "cuando lo tenga que decir".

Así ha respondido al ser preguntado por las peticiones, por parte de la oposición, para que renuncie al cargo tras ser inhabilitado, por segunda vez, después de que se repitiese el primer juicio que también le condenó.

En esta segunda sentencia, se le rebaja la condena a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito prevaricación en relación a la adjudicación y contratación de las lagunas del parque botánico de O Acevedo y por unas obras de drenaje para evitar que el agua inundara una senda.

Tras la celebración del pleno, y preguntado por su continuación al frente del Consistorio, el regidor ha asegurado que la sentencia "no se ha comunicado al ayuntamiento" y que el pleno aún no ha tenido "conocimiento de la misma". "Las sentencias mientras no se ejecutan no tienen eficacia", ha expuesto también como argumentos para justificar su decisión de permanecer al frente de la Alcaldía.

LA OPOSICIÓN LE PIDE QUE RENUNCIE. Por parte de la oposición, se le ha vuelto a pedir, sin embargo, que renuncie. "Le instamos a que, por honorabilidad, cumpla la sentencia", ha asegurado a Europa Press el concejal del BNG, Alberte Sánchez. No obstante, ante la postura del alcalde, ha señalado que "el juzgado tendrá que actuar o habrá que pedir un pleno extraordinario", algo que, por el momento, según ha expuesto, no está concretado.

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Francisco Santos, ha indicado que "tarde o temprano tendrá que marcharse". Al respecto, ha recordado que el alcalde tiene 15 días hábiles, desde que tiene conocimiento de la sentencia, para convocar un pleno y dar cuenta del fallo. Si no lo hace, tendría que hacerlo el secretario municipal en los 10 días hábiles siguientes.

Mientras, ha criticado que por parte del grupo de gobierno se lleve a pleno la solicitud de un crédito por importe de 2,6 millones de euros, destinado a la ejecución de obras, "sin el informe del secretario", que está de vacaciones. "Es gravísimo", ha dicho para justificar el voto en contra.