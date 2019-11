Alberto Varela defiende "más autonomía" para los Concellos y un "reparto justo"

El próximo presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Vilagarcía de Arousa, el socialista Alberto Varela, asegura que una "mayor autonomía" para los ayuntamientos y un "reparto de fondos más justo" son los elementos que abanderan su "compromiso con el municipalismo".

Será a partir del próximo 29 de noviembre cuando Varela se convierta en el máximo responsable de esta Federación y empiece a trabajar en nombre de las 313 localidades gallegas, cuatro diputaciones y nueve entidades locales que conforman este órgano.

En una entrevista concedida a Europa Press, el primer edil arousano no ha dudado en exponer su posición respecto a la labor que se le encomienda, al tiempo que cree importante resaltar que "la línea" en la que se trabajará se marcará "entre todos" los ayuntamientos.

De esta manera, Alberto Varela sucederá al primer edil de O Barco de Valdeorras (Ourense), Alfredo García, que después de agotar sus cuatro años de mandato en la octava legislatura de la Fegamp deja paso al recién revalidado alcalde de Vilagarcía de Arousa.

Respecto a los últimos años de trabajo, el próximo presidente ha subrayado "la gran dedicación" de García, piensa que abordar asuntos como "la financiación local" o la "transparencia" de los municipios –grandes prioridades de la Fegamp– no se resuelven "en un mandato ni en dos", pero asegura que "se han dado pasos".

A su juicio también "se ha avanzado" en medidas de "digitalización e innovación". Aún así, "desde la Fegamp" se reivindicarán "herramientas para la transparencia" y que todos "los ayuntamientos sean del s.XXI", no solo "las grandes ciudades", que son las que "tienen más ventajas" a la hora de modernizarse.

"MAYOR AUTONOMÍA"

Para él resulta esencial que los gobiernos locales gocen de "mayor autonomía" a la hora de "decidir sobre el superávit o sobre las necesidades de la plantilla" y "dejen de estar tutelados" por otras administraciones. Además, considera que los municipios son "los más cumplidores y eficaces" de todos los aparatos del Estado.

Sin embargo, la respuesta de las localidades está condicionada "a las partidas presupuestarias" que reciben del resto instituciones. Desde su punto de vista es necesario que todas las administraciones sean "responsables", que "cada una asuma sus propias competencias" y que gastos que no corresponden a las alcaldías, como "el mantenimiento de las infraestructuras o de los colegios", "no se carguen" a estos órganos.

"REPARTO JUSTO DE FONDOS"

La atribución de "más fondos" sería la solución para que se pudieran asumir esas "competencias" y, aunque aún no ha asumido el cargo en la Fegamp, desde su experiencia como alcalde puede decir que "el ayuntamiento de Vilagarcía recibe más financiación del Estado que de la propia Xunta".

Varela demanda al Gobierno gallego "un reparto justo de los fondos" que se destinan a los municipios, "claridad y transparencia" en este sentido. "No es un reparto equitativo" para todos los ayuntamientos, afirma.

Aunque "las directrices que se seguirán en la Fegamp" a partir del 29 de noviembre se marcarán en la X Asamblea de la Federación, "hay posiciones muy claras por parte de los ayuntamientos y de las diputaciones".

ASUNTOS PENDIENTES

Respecto a las "espinas clavadas" del mandato de Alfredo García, que según él mismo confirmó son el pacto del Agua con la Xunta y mejorar la situación de las franjas contra incendios en el rural, Varela ha apuntado a que "habrá que volver a hablar" sobre estos asuntos.

Sobre "el pacto del agua no hay un consenso" entre las administraciones. Los ayuntamientos y las diputaciones "no quieren formar parte de la sociedad mercantil que la Xunta quiere imponer". Los municipios "no pueden estar de acuerdo en sufragar los costes y que la dirección" del servicio "la lleve la Xunta".

En cuanto a la franja de protección contra incendios en las zonas rurales, el próximo presidente ha asegurado que "es un ejemplo más de los deberes impuestos por parte del Gobierno gallego", pero que no dota "a las localidades de todas las capacidades para poder ejercer" esa labor.

"ESTO ES LO QUE LLEVO CONMIGO ALLÁ DONDE VAYA"

A partir del próximo mes, una vez dé comienzo la novena legislatura de la Fegamp, Alberto Varela empezará a defender los intereses de todas las localidades, "cada una con sus peculiaridades" y "un camino recorrido".

Desde su punto de vista, los municipios rurales necesitan de "la implicación" por parte de las administraciones" para "dotarlos de servicios". "Si queremos que no haya zonas despobladas en nuestro territorio, tenemos que ofrecer la posibilidad de que la gente se pueda quedar en él".

"La administración tiene que sentarse a establecer posibilidades para que todos los ciudadanos tengan servicios suficientes" para poder seguir viviendo donde siempre lo han hecho.

Asimismo, apunta a que hay que "avanzar hacia ciudades más humanizadas, que potencien los servicios sociales, solidarias y hacia el transporte colectivo". "Esto es lo que llevo conmigo allá donde vaya", ha concluido.