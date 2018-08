O Albariño presume de novas damas e cabaleiros como Roberto Vilar ou Nélida Piñón

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, enxalzou o "potencial" da Festa do Albariño que se celebra en Cambados e mostrou a súa confianza en que sexa declarada como Festa de Interese Turístico Internacional despois de que sexa remitido ao Ministerio de Industria o expediente favorable.

Así o expresou durante a súa intervención este domingo en Cambados, na que recordou que en 1990 outorgóuselle o título de Festa de Interese Turístico Nacional. En caso de lograr o recoñecemento internacional, sería a primeira celebración enogastronómica de Galicia en obter esta distinción.

Feijóo puxo en valor o enorme potencial do albariño como produto agroalimentario de calidade, que ilustrou nas cifras da Denominación de Orixe Rías Baixas, cunha produción comercializada que creceu máis dun 26% desde 2009, duplicándose neste período no volume que se vende no exterior.

E un "potencial" que tamén lle atribuíu como destino do enoturismo, reflectido nas máis de 200.000 persoas que na pasada edición gozaron desta festa e nas 115.000 que viviron a experiencia da Ruta do Viño Rías Baixas.

Durante os actos do Capítulo Serenísimo, Feijóo destacou que esta festa conseguiu manter durante seis décadas o seu carácter "acolledor" e de afirmación do propio, e pediu ás novas damas e cabaleiros do Albariño, que transmitan toda a "maxia, a historia e a carga emocional" que oculta cada copa deste viño.

No acto, no que tamén participou a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, foron nomeados a escritora Nélida Piñón, o empresario José Luís Bonet, Carlos Carrión, José Faro Rúa e o humorista Roberto Vilar como novas damas e cabaleiros.

Así mesmo, o presidente da Xunta tivo tamén palabras de recordo para Ramón Pintos, Moncho o do Germán, un dos precursores da festa, "cabaleiro do Albariño e ilustre hostaleiro de Cambados", falecido hai poucas semanas.