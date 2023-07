Alarma en Redondela por dos presuntos casos de sumisión química: "Recuerdo estar bailando y quedarme inconsciente"

La Asemblea Feminista Paxaretas ha comunicado al menos dos casos de supuesta sumisión química en Redondela que han sido denunciados a la Policía.

Esa organización ha explicado en un comunicado que se están dando situaciones de sustancias introducidas en las bebidas en locales de ocio nocturno que alteraron la consciencia de las dos mujeres y su percepción de la realidad

Las dos chicas a las que le sucedió cursaron las pertinentes denuncias en la Policía y también lo compartieron en sus redes sociales, según Paxaretas. Además, asegura que "existen sospechas de que sea la misma persona" la que introduce esas sustancias en las bebidas por los "locales, la forma y la proximidad de los ataques".

"Me empecé a encontrar desorientada, me fallaba la vista"

Una de las dos jóvenes que habrían sido víctimas de sumisión química narró en Twitter su traumática experiencia. "Este sábado en Diva me drogaron, me echaron bzo –benzodiacepinas– en la copa, la cual no solté en ningún momento y estuve todo el rato acompañada por mis amigos", contó este lunes.

La chica asegura que, de forma súbita, empezó a sentirse "desorientada" y le "fallaba la vista", a partir de lo cual no puede recordar nada más. "Solo me acuerdo de estar bailando", añade, "y de repente caerme y quedarme inconsciente (...) Gracias a dios mis amigos no se separaron de mí en ningún momento".

Explica también que es el segundo fin de semana consecutivo en el que pasa algo similar en Redondela y que este sábado "vieron a un señor muy cerca" de donde se encontraba, e insta a cualquiera que pudiese ver algo más a que se ponga en contacto con ella.

Además, la joven denuncia el trato recibido en el ambulatorio de Redondela y, posteriormente, en el hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. Finalmente, un agente de la Policía Nacional sí se interesó realmente por su caso y le apoyó para que denunciara los hechos.