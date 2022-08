Agresión a un funcionario de Teixeiro en plena calle: "Non o dubidou e empezou a puñetazos"

Un funcionario de prisiones que trabaja en la cárcel de Teixeiro sufrió el viernes un violento ataque cuando estaba sentado tranquilamente en la terraza de un bar de A Coruña.

Al parecer, en ese momento, un individuo se abalanzó sobre él y, sin mediar palabra, la emprendió a golpes con él. "Cando chegou á miña altura non o dubidou e empezou a lanzarme puñetazos", relató la víctima, Marcial, a la TVG.

El funcionario se defendió "esquivando os golpes co antebrazo". Pero, en ese momento, el agresor "deu un salto para atrás e colleu unha das cadeiras" de la terraza para arremeter con ella contra su víctima. Este, por su parte, también se armó con otra silla, pero ya era tarde e "instintivamente protexinme do seu ataque co antebrazo".

El resultado fue que le rompió el hueso cúbito con el impacto, además de sufrir otras magulladuras. Ahora, la Policía busca al agresor y tanto la víctima como los agentes sospechan que se trata de un exrecluso de la prisión de Teixeiro que actuó por venganza.