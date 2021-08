Las 25.000 autocitas para jóvenes de entre 16 y 21 años en Galicia, nacidos entre los años 2000 y 2005, se agotaron este sábado a las 16.00 horas, después de una jornada de colapso en la web del Sergas desde que se inició el proceso a las 9.00 horas.

El elevado número de peticiones a primera hora, algunas incluso antes de las 9.00, provocó el colapso del sistema y de la web del Sergas. Esto se tradujo también en problemas a la hora de pedir cita en Atención Primaria e incluso en los puntos de vacunación del covid, donde la caída del sistema impedía usar con normalidad los códigos QR en los que se reflejaba la cita.

RUEDA PIDE DISCULPAS. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado su participación en un acto en Santiago para pedir disculpas por las molestias ocasionadas, pero también ha celebrado el interés que muestran en Galicia los jóvenes por vacunarse frente a la covid-19.

El departamento de informática del Sergas ha explicado que, "al haber mucho tráfico, se le queda colgado a un usuario mientras otro sí consigue la cita", lo que explicaría, según Sanidade, que algunos interesados hayan conseguido su turno mientras a otros el servicio les sigue dando 'error'.

El Sergas, a través de un comunicado, indicó que precisamente la programación de estas 25.000 autocitas se hizo en fin de semana para evitar la repercusión en los sistemas asistenciales.

"Tras una primera hora más lenta en el proceso, a partir de las diez de la mañana ya se estaban citando alrededor de unas 300 personas cada 10 minutos, hasta llegar a las 2.000 cada 10 minutos, a lo largo del día", explicó el Servizo Galego de Saúde, que añade que "en algún momento hubo más de 50.000 por minuto, alcanzándose, en las primeras dos horas, 1,6 millones de solicitudes.

Según el Sergas, "el plan de contingencia previsto y el refuerzo de recursos humanos y materiales previsto funcionó, y, a las 14 horas, ya había 6.000 autocitas dadas y, alrededor de las 16 horas, se agotaron las 25.000".

"IMPOSIBLE PEDIR CITA". El colapso provocó la indignación de los numerosos jóvenes y sus familiares. "Es imposible pedir cita", era la frase más repetida entre los madrugadores.

La solicitud de autocita se puede hacer desde un ordenador en la dirección: cita.sergas.gal, o en el portal de salud del Sergas(É-Saúde). También se puede solicitar desde un teléfono a través de la APP Sergas móvil. Para acceder al mismo, hay dos posibilidades de acceso: a través de la introducción del número de la tarjeta sanitaria o, en caso de personas que no sean usuarias de la asistencia sanitaria del Sergas, a través de su número de DNI. Pero el sistema no siempre responde. "No se puede acceder a este sitio web" o "conexión fallida" son algunos de los mensajes con los que se han encontrado los jóvenes que han intentado pedir cita desde primera hora de la mañana.

La web, donde además de las autocitas, están disponibles todos los datos a nivel autonómico sobre la pandemia, le ha notificado 'error en el servicio' a aquel que haya querido pedir turno para la vacuna, para, posteriormente, denegar el acceso a la página en sí. Sanidade ha confirmado que el fallo en el sistema se debió al "elevadísimo volume de entradas" y a que todas han ocurrido "a primera hora".