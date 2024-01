Un agente ambiental también halló pellets en playas el 13 de diciembre

Un agente medioambiental de la Xunta localizó ya el pasado 13 de diciembre pellets, tanto en sacos como sueltos, en varias playas del entorno de Corrubedo, entre Ribeira y Porto do Son. Así figura en un informe –al que tuvo acceso Europa Press– que redactó este trabajador autonómico y remitió seis días más tarde, el 19 de diciembre, al jefe provincial de Patrimonio Natural, perteneciente a la jefatura de A Coruña de la Consellería de Medio Ambiente.

Según el relato del agente que redacta el documento, a las 12.21 horas del 13 de diciembre –mismo día que la Xunta reconoció haber tenido constancia de la presencia de pellets a través de un aviso de un particular al 112– recibió una llamada del agente territorial del distrito para informarle de la presencia "duns sacos sobre a area da praia de Balieiros".

Al personarse en el arenal ribeirense, el operario medioambiental observó que había varios sacos de color blanco con dos palabras serigrafiadas: Bedeko Europe, la empresa polaca que fabrica estos microplásticos que posteriormente se sabría que provenían del buque mercante Toconao, que había perdido seis contenedores el 8 de diciembre frente a las costas portuguesas. Además de notificar la presencia de pellets, recogió también la existencia de "pequenas galletas de chapapote e unha capa de cor agrisada e pastosa".

Posteriormente, el agente se desplazó a las playas de Espiñeirido y As Furnas, donde observó los mismos vertidos, por lo que avisó al vigilante de recursos naturales del complejo dunar de Corrubedo para que recorriese todos sus arenales. De esta forma, se localizaron pellets también en las playas de O Vilar y Ladeira. De hecho, el mismo informe recoge que el Concello de Ribeira se comprometió a retirar los sacos.

La llamada de un particular

Pocas horas después de ese mismo 13 de diciembre, pasadas las 16.00 horas, el 112 recibía una primera llamada relacionada con la aparición de pellets realizada por un vecino de Corrubedo, Rodrigo Fresco, que a la postre tuvo difusión mediática por ser considerada –hasta ahora– la primera persona en ver los pellets, concretamente un saco. "Al principio pensé que era un fardo de cocaína", dijo por la similitud de estos envases y su color blanco con los que contienen la droga. No le dio tiempo a pensar en cómo actuar porque enseguida cayó en la cuenta de que lo que en realidad contenía eran diminutas esferas de plástico, como las que vio dispersas por la arena.

La llamada de este ciudadano y la presencia de la granza en la zona habían sido reconocidas por la Xunta, aunque en ese momento no lo relacionaba directamente con un vertido en el mar. Posteriormente hubo otra llamada al Gobierno autonómico el 20 de diciembre, en esta ocasión de Salvamento Marítimo, dependiente del Estado, que informó sobre "varias incidencias" por localización de plásticos en la costa de los que analizaban si podían tener "relación con un buque" que "parece que había perdido contenedores". No obstante, la Xunta no considera oficial esa comunicación. Ese mismo día, cuatro jornadas antes de Nochebuena, la representación legal de Maersk –el gigante danés de transporte marítimo que alquiló el Toconao– confirmó la pérdida de seis contenedores del Toconao, entre ellos uno con pellets.

El cronograma salta al 3 de enero, cuando la Xunta recibe un correo electrónico estatal, de Salvamento Marítimo, alertando sobre el vertido. Es la primera comunicación que el Gobierno autonómico consideraba oficial.