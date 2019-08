Afundación de Abanca, como entidad titular de la plataforma de venta de localidades Ataquilla.com, anticipará la totalidad de los importes necesarios para que las personas afectadas por la cancelación del Maestral Music Festival puedan recuperar su dinero.

Según ha informado este jueves, Afundación ha adoptado esta decisión después de que el organizador del festival, Get Up Comunicación, S.L., no haya ingresado en el plazo establecido las cantidades necesarias para hacer frente al reembolso del importe total de las entradas, tal y como había anunciado en su comunicado de cancelación.

Así pues, una vez anticipado el dinero, será Afundación quien se encargue de reclamárselo al organizador.

FRACASO. El Maestral, que se anunció como el gran evento del verano con 20 días consecutivos de conciertos, entre el 3 y el 23 de agosto, se ha visto obligado a cancelar un total de 15 eventos, dos de ellos gratuitos, a causa del fuerte temporal y los vientos que sacudieron las Rías Baixas.

En consecuencia, cerca de 6.000 espectadores que había adquirido sus localidades se han visto afectados.

Según Afundación, el proceso de devolución se iniciará hoy mismo y está previsto que finalice en un plazo máximo de 10 días hábiles.

El importe de las entradas será abonado a los compradores a través del mismo medio de pago empleado para la compra.

Las personas afectadas pueden dirigirse a Ataquilla, ante cualquier duda o incidencia, a través del mail [email protected] o en el teléfono 902 504 500.