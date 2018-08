Afectados por la explosión de Tui reclaman la declaración de zona catastrófica

La Asociación de Afectados Paramos-Guillarei ha convocado una concentración para este jueves a las 16:15 horas al borde de la zona cero de Tui por la explosión de una pirotecnia con el objeto de reclamar al Gobierno central la declaración de "zona catastrófica".

La convocan exactamente cuando se cumplen tres meses de la explosión de un almacén clandestino de material pirotécnico en la parroquia de Paramos que dejó varias víctimas y numerosos destrozos materiales.

Esta asociación ha recordado en un comunicado que llevan desde el primer momento "luchando para que todo vuelva a ser los más parecido a lo que era antes. Hemos batallado en incontables frentes y aún sabemos que tenemos muchos más a los que encararnos. Pero también sabemos que somos un pueblo fuerte y unido, y queremos mostrárselo al mundo una vez más este jueves".

Los afectados han recordado que el Gobierno central aún no se ha pronunciado con respecto a la declaración de "zona catastrófica" y que hay muchos vecinos que no se atreven a solicitar las ayudas "o porque tienen pensiones con complemento a mínimos y la perderían o porque perciben una pensión no contributiva y se quedarían sin ella". También han asegurado que los beneficiarios de las ayudas se verán obligados a devolver entre un 20 y un 40% el dinero que reciban.

Por último han anunciado que este domingo volverán a salir a la calle en una gran manifestación que saldrá a las 12.00 horas del Área Panorámica de Tui y terminará en la Plaza de la Inmaculada tras recorrer varias calles de esta localidad pontevedresa. Una manifestación en la que pedirán a la Xunta que cumpla sus compromisos, al Ayuntamiento de Tui que agilice el aspecto urbanístico y a la Diputación de Pontevedra que aporte fondos.