Os aeroportos galegos rexistraron caídas de máis do 70% en outubro

Os tres aeroportos galegos, Rosalía de Castro en Santiago, Alvedro na Coruña e Peinador en Vigo, rexistraron caídas nos seus pasaxeiros no mes de outubro de máis do 70% respecto ao mesmo período do ano pasado, segundo os datos que publica este xoves Aena.

En concreto, na capital galega, os pasaxeiros situáronse en 73.503, dato que representa unha caída do 72,2% respecto de outubro de 2019.

Na Coruña, a caída foi do 75,7%, até 30.334 pasaxeiros, mentres en Vigo baixaron un 73,9% no décimo mes do ano, até 23.092 usuarios.

Deste xeito, no acumulado, durante o dez primeiros meses do ano, Santiago experimenta unha caída do 66%, A Coruña do 65,9% e Vigo do 69,4%.

OPERACIÓNS E MERCADORÍAS

En canto ás operacións, baixaron en outubro en taxa anual un 53,2% en Santiago, até 961; na Coruña reducíronse un 24,3%, até 1.126; e en Vigo un 50,2%, até 477.

A terminal compostelá experimentou un aumento interanual, do 22,4%, nas mercadorías transportadas; mentres na Coruña descenderon un 38,8% e en Vigo, un 41,7%.

No seu conxunto, os aeroportos da rede de Aena pecharon o mes de outubro cun total de 4.458.349 pasaxeiros, un 81,9% menos que no mesmo mes do ano pasado, rexistrando 93.859 movementos de aeronaves, un 55,4% menos; e 83.427 toneladas de mercadorías, un 21,2% menos, segundo informou este xoves o xestor aeroportuario.

O descenso do tráfico de pasaxeiros continuou este mes debido ás novas restricións á mobilidade tanto en España como no resto do mundo provocadas pola nova propagación da covid-19.

Segundo as cifras de Aena, no que vai de ano movéronse polos aeroportos españois un total de 69,3 millóns de pasaxeiros, o que supón un 70,9% menos que até outubro dun ano antes. Os descensos foi xeneralizados en todos os aeroportos.

O de Madrid-Barajas recibiu no dez primeiros meses un total de 15,4 millóns de pasaxeiros, un 70,4% menos, o de Barcelona-O Prat 11,8 millóns de pasaxeiros, un 73,9% menos e o de Palma de Mallorca, 5,6 millóns de pasaxeiros, un 79,6% menos que no mesmo período do ano anterior.

Da cifra total de pasaxeiros rexistrada en outubro, 4,4 millóns corresponderon a pasaxeiros comerciais, dos que 2,7 millóns viaxaron en voos nacionais, un 63,1% menos que en outubro de 2019, e 1,7 millóns fixérono en rutas internacionais, un 90% menos.

O AEROPORTO DE BARAJAS SUPERA OS 700.000

O aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas rexistrou en outubro o maior número de pasaxeiros da rede con 736.113, o que representa un descenso do 86,6% con respecto ao mesmo mes de 2019.

Seguíronlle o Aeroporto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 712.283 (-84,7%); Palma de Mallorca, con 395.906 (-86,5%); Málaga-Costa do Sol, con 329.337 (-82,4%); Gran Canaria, con 303.575 (-72,1%); Tenerife Norte-Cidade da Lagoa, con 249.498 (-50,7%); e Alacante-Elxe, con 241.178 (-83,1%).

CAEN AS OPERACIÓNS

En canto ao número de operacións, o aeroporto que rexistrou un maior número de movementos en outubro foi Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cun total de 11.386 (-69,5%); seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 8.939 (-71%).

Séguenlle Palma de Mallorca, con 6.584 (-69,5%); Gran Canaria, con 5.276 (-49,8%); Málaga-Costa do Sol, con 5.044 (-61,6%); Tenerife Norte- Cidade da Lagoa, con 4.178 (-33,9%); Sevilla, con 3111 (-45,2%); e Alacante-Elxe con 3.025 (-67,9%).

No acumulado do ano rexistráronse nos aeroportos da rede de Aena un total de 953.165 operacións, o que supón un 53,1% menos que no mesmo período do ano anterior. A caída de operacións foi de -59,9% en Madrid-Barajas, do -62,6% en Barcelona O Prat e do -65,4% en Palma de Mallorca.

Ademais, os aeroportos que tiveron principalmente actividade non comercial e que contabilizaron un maior número de movementos en outubro foron Madrid-Catro Ventos, con 5.190 operacións (+7,8%); Sabadell, con 4.437 (-1,8%); e Xerez, con 4.298 (-16,9%).

O TRANSPORTE DE MERCADORÍAS DESCENDE UN 21,2%

No que a mercadorías se refire, no mes de outubro transportáronse 83.427 toneladas de carga en toda a rede, un 21,2% menos respecto ao mesmo mes de 2019, debido a que unha parte moi importante da carga habitual trasládase en avións comerciais de pasaxeiros.

O catro aeroportos que rexistraron maior tráfico de mercadorías foron Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 40.452 toneladas (-24,9%); Zaragoza, 19.940 toneladas (-4,4%); Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 11.143 (-35,6%), e Vitoria, con 6.381 toneladas (+2,7%).

Até o mes de outubro transportáronse un total de 636.133 toneladas de carga, o que supón un descenso do -26,9% respecto ao mesmo período do ano anterior. O aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas descendeu o seu transporte de carga nun -29,3%, o de Zaragoza nun -20,2%, e o de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat un -35,4%.