Admitido a trámite o recurso das vítimas de Angrois contra o Ministerio de Transportes

O Tribunal Superior de Xustiza de Madrid admitiu a trámite o recurso contencioso-administrativo que presentou a asociación Plataforma Vítimas Alvia 04155 contra o Ministerio de Transportes pola súa negativa a revogar a parte dos integrantes da comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF).

Nunha notificación á que tivo acceso Europa Press, con data do 22 de abril, a sección sexta da sala do contencioso-administrativo deste tribunal designa como maxistrado relator a José Ramón Giménez Cabezón. Cabe interpor recurso de reposición no prazo de cinco días.

Ademais, esta sala require do ministerio a remisión no prazo "improrrogable" de 20 días do expediente administrativo relativo a esa petición de revogación de membros da CIAF.

A plataforma de vítimas, que representa á maior parte dos afectados polo accidente ocorrido en Angrois (Santiago) en xullo de 2013, onde morreron 80 persoas e resultaron feridas 144, presentou o pasado día 15 a demanda contra o ministerio.

Fíxoo despois de que o ministerio de José Luís Ábalos desestimase –nunha resolución que lles chegou o pasado 17 de marzo– renovar a parte dos membros da CIAF, que segundo a plataforma "non goza de independencia" a día de hoxe.

O día da presentación do recurso, o presidente da plataforma, Jesús Domínguez, pediu ao ministro que "deixe de mentir" ao dicir que "ten sensibilidade coas vítimas" e que as atenderá as veces "que sexa necesario" porque "é falso". Segundo Domínguez, levan "dous anos e medio detrás del", sen que lles concedeu unha reunión.

As vítimas aseguran que Ábalos ten a capacidade para destituír a membros da CIAF, pero censuran que "non o fixo". Neste sentido, denuncian que aínda non se fixo unha investigación técnica "independente" como "vén reclamando Europa" e lembran que a que se realizou na época de Ana Pastor (PP) como ministra de Fomento foi rexeitada pola Unión Europea porque non analizaba "cáusalas raíz" que afectaban a Renfe, Fomento e Adif, e que a UE "obriga a repetila".

A investigación, segundo subliña a asociación, téñena que levar a cabo acodes que non formasen parte de Renfe e Adif, "xa que están investigados" na causa e ademais ten que analizar "todas as causas", que teñen que ver, precisamente, co ministerio, a operadora e o administrador ferroviario, algo que "non fixo".

"CONTRA AS VÍTIMAS"

Finalmente, Domínguez sinalou que tamén é obrigación de estado "dar audiencia a vítimas e familiares" e até a data non ocorreu.

Neste sentido, expresou que as vítimas senten "ninguneadas" polo tres últimos gobernos "do PP, do PSOE" e agora "do PSOE con Unidas Podemos" e que neste caso o estado está "contra as vítimas".

PECHE DA INSTRUCIÓN

O 8 de abril transcendeu a confirmación, xa definitiva, do peche da investigación do xulgado de instrución número 3 de Santiago por parte da Audiencia Provincial da Coruña.

Deste xeito, os dous imputados, o maquinista e o exjefe de seguridade na circulación de Adif, Francisco Garzón e Andrés Cortabitarte, respectivamente, irán a xuízo para determinar se son responsables de 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave.

CARTA Á PRESIDENTA DE ADIF

Despois de coñecerse o peche definitivo, a plataforma de vítimas do accidente enviou unha carta á presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para esixirlle "que cumpra coa súa palabra" e cesamento ao cargo de libre designación que irá a xuízo pola súa etapa como responsable de seguridade na empresa pública, Andrés Cortabitarte.

Tanto Pardo de Vera como o ministro de Transportes, José Luís Ábalos, comprometéronse en decembro de 2018 ante as vítimas a cesar a Cortabitarte do seu posto de libre designación no momento en que a imputación fose firme. "Ese momento chegou e esperamos que cumpra coa súa palabra para non xerar aínda máis dor ás vítimas e familiares", díxolle a plataforma á presidenta de Adif.

A preguntas dos xornalistas durante un acto en Santiago após saberse do peche da causa, o ministro alegou que Cortabitarte fora apartado das súas responsabilidades en materia de seguridade para que continúe no seu cargo de libre designación.