Adif traslada a Renfe la responsabilidad del accidente de Angrois

La actual directora general de seguridad, procesos y sistemas corporativos de Adif, Esther Mateo, ha planteado una nueva medida, "complementaria" y de tipo "organizativo" que, de haberse implementado por Renfe, según afirma, habría evitado el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013, con el resultado de 80 muertes y 140 heridos.

Según ha trasladado, primero en el turno de la abogada del Estado, quien la propone como perito en el juicio para tratar de determinar las causas de este siniestro ferroviario, y después a cuestiones del fiscal, que se ha mostrado sorprendido por esta idea, lo que considera que se podría haber hecho para que el descarrilamiento no se produjese sería implementar una medida "organizativa" equivalente a la que existe en el sector aeronáutico, y que se denomina "cabina estéril", que trata de impedir que se produzcan distracciones.

"Durante el despegue y el aterrizaje no se pueda molestar al piloto porque tiene una responsabilidad y todo el personal está en posición por si surge un imprevisto", ha destacado.

Esta es "una sugerencia", según ha precisado, que traslada ya que Abogacía del Estado le ha preguntado por más medidas "además de las técnicas" —que hubiese 'ERTMS' en el tren y en la vía, como en el proyecto original, o la instalación de una baliza, como se hizo tras la tragedia— que habrían servido de "barrera" frente a la tragedia.

"¿Eso no estaba implementado?", le ha preguntado el representante del Ministerio Público, a lo que Mateo ha respondido que "no", con lo cual apunta directamente a la responsabilidad de la operadora ferroviaria, Renfe, sin procesados en la causa (están acusados el maquinista, Francisco Garzón, y el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte).

La compareciente elaboró un peritaje para Adif cuando todavía no ocupaba su actual cargo, creado tras una reestructuración de la empresa pública y que supone un mayor rango que el que anteriormente tenía Cortabitarte.

"Prohibido interrumpir al piloto"

En su exposición, ha considerado que habría sido "esencial" haber adoptado esta medida "organizativa" que supone "entender que ese punto en el que se estaba acercando a la estación —de la capital gallega— requiere o puede requerir mayor atención".

"Es una actividad crítica. En aeronáutica se llama cabina estéril. Toda la tripulación se pone en condiciones y además está prohibido interrumpir al piloto, que es el que decide. Esa medida organizativa se podría haber estudiado porque es un punto crítico", ha advertido.

Al respecto, ha afirmado que, a su juicio, Angrois era "crítico" pero no por la curva, sino por la aproximación a la estación compostelana.

El aviso por megafonía

Por este mismo tema le ha cuestionado el abogado de la plataforma de víctimas, quien ha apuntado si esa "barrera organizativa no estaba ya prevista" puesto que "hay un aviso al tren de la llegada a Santiago" por megafonía.

Pero Esther Mateo ha contestado que esa "información que se da al viajero" no tiene "nada que ver" con la medida que ella propone. "Yo estoy diciendo una forma procedimental de tener en cuenta que en determinados momentos, cuando se está llegando a una estación o en un túnel, se protejan las posibles distracciones del maquinista", ha destacado. Sería "un procedimiento interno del operador", según ha incidido.

La barrera "más eficaz"

En cualquier caso, este letrado le ha replicado si no le parecería una barrera "más eficaz la que existía en el proyecto original", por el sistema de seguridad 'ERTMS' desplegado hasta la estación santiaguesa.

"No hay duda ninguna de que con 'ERTMS' no hubiera habido accidente (...) Con el 'ERTMS' funcionando en el tren y en la vía no habría habido accidente", ha admitido.

Sin embargo, ha defendido que sí "había varias barreras": por la formación, el "margen" de la holgura de velocidad de la curva y "los dos tipos de frenado".

"No está en la cabeza de nadie"

Para esta perita, "no está en la cabeza de nadie que esté relacionado con el ferrocarril y sepa lo rigurosa que es la habilitación del maquinista y los recursos que se emplean" que se produjese "una desatención de la proporción de la que se produjo".

De esta manera, con su intervención ha puesto el foco en Renfe al afirmar que en este sector "todo está orientado al factor humano" pero "hay aspectos que son exclusivos y solo puede atender la empresa que contrata al trabajador".

En un momento dado, ha parecido emocionarse al ser preguntada sobre si una señal para indicar que debía comenzar el frenado hubiese ayudado. "Cualquier cosa que hubiera parado este tren sería... Ojalá", ha apuntado.

Así, ha deseado también que "no hubiese habido cobertura para la llamada" que realizó el interventor, para referirse al accidente como una "realidad dolorosísima". En todo caso, ha defendido que "la señalización se coloca con la experiencia del sector" porque, si no, "termina confundiendo a la persona que gestiona el tráfico".

La llamada

Acerca de la llamada ha expuesto el procedimiento en Adif, para subrayar que "debe haber una liturgia" y las comunicaciones "deben estar tasadas".

"Preferentemente por texto" y "si fuese hablada son escuetas", ha indicado. "Si es de emergencia hay que decir que es de emergencia" y hasta "están elegidas las palabras que se dicen", según ha proseguido. Además, "si un puesto de mando necesita comunicar con el maquinista lo hace a través de las señales".

En este extremo, sin citarlos, ha reprendido al maquinista y al interventor al asegurar que "están hablando de un tema que no les compete".

Así, ha valorado la recomendación que hace Renfe para el uso de teléfonos móviles, pero ha insistido en que vería apropiado que se "complementase" con su "sugerencia" de que "no se produzca una conversación ajena a lo que puedan decidir en un momento que requiere atención".

El aviso de Mazaira

Preguntada sobre si le consta que se hubiera detectado alguna anomalía en la línea, ha ignorado el aviso que dio un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva, en la que había que pasar de 200 a 80 kilómetros por hora después de una señal en vía libre. "Yo no he encontrado nada al respecto", ha aseverado.

Esta afirmación la ha hecho después de admitir que "no es muy halagüeño" pensar que un sector "solo evoluciona con accidentes" —pese a que de ellos "sin duda se aprende mucho"— y tras resaltar que "es mucho más nutritiva la información que aporta compartir la información disponible de la observación de cada uno de sus trabajadores".

Ese punto no se protegió, por ejemplo con balizas como después del siniestro, porque "no había evidencias de nada", ha dicho, obviando el aviso del jefe de maquinistas. Por eso y porque "se produce una sobrevelocidad de una proporción que no se había dado antes", según ha insistido.

Sobre Cortabitarte

Mateo también ha tratado de eximir de responsabilidades al procesado Andrés Cortabitarte, que cuando ocupaba la dirección de seguridad en la circulación no tenía la actual dirección general de esta perito por encima.

"¿Quién es responsable de la seguridad?", le ha planteado la abogada del Estado, a lo que ella ha respondido que "va intrínseca desde el primer momento".

"La seguridad es una cualidad que no se puede atribuir al final del proceso de ningún sistema. No hay una persona que al final pueda garantizar que a lo largo de años todos lo han hecho bien. Sería una irresponsabilidad poner en manos de una sola persona la verificación de infinitas decisiones", ha concluido.

En este sentido, ha admitido que "por eso ha evolucionado" la cultura de la seguridad y "el responsable de la seguridad de un cambio está pegado al cambio y a la toma de decisiones".