Adif rectifica o seu erro e pide nove meses de multa para o maquinista de Angrois

O avogado do Estado, en representación de Adif, rectificou o seu erro ao pedir catro anos de cárcere para o maquinista do Alvia accidentado en 2013 en Angrois, o monfortino Francisco José Garón Amo. Solicita ao xuíz corrixilo e demanda para o procesado "a pena de multa de nove meses".

E é que no seu escrito de acusación, Avogacía do Estado demandaba catro anos de prisión para o condutor do tren que aquel día descarrilou na curva da Grandeira, cando o facía por un eventual delito de danos do artigo 267 do Código Penal. Agora, nun novo documento ao que tivo acceso Europa Press, recoñece que pedía "unha elevada pena de prisión e inhabilitación, cando o precepto sinala unha pena de multa de tres a nove meses".

Por ese motivo, reclama ao xuíz que lle permita "emendar o erro padecido", que tacha de "evidente" e "material", para modificar a redacción da súa conclusión. Esta, queda como segue: "Procede impor ao procesado a pena de multa de nove meses, con responsabilidade persoal subsidiaria, en caso de falta de pagamento da multa, dun día de privación de liberdade por cada dúas cotas diarias de multa non satisfeita".

PROBAS PARA O XUÍZO. Para o acto do xuízo oral, Avogacía do Estado pediu interrogar ao condutor do tren e até 14 testificales, entre elas as do interventor, o maquinista que conduciu até Ourense e o xerente da área de seguridade na zona noroeste de Adif. Tamén interesou a ratificación do tres peritajes xudiciais, o da CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), outro tres expertos designados polo administrador e un pola operadora ferroviaria.

UN ALTO CARGO DE ADIF, TAMÉN IMPUTADO. O xuíz que instrúe o caso ditou auto de peche en decembro con dous imputados: o maquinista e o exjefe de seguridade de Adif Andrés Cortabitarte. A ambos atribúelles 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave, ao primeiro por circular cun exceso de velocidade ao chegar á curva despistado por unha chamada do interventor e ao segundo por unha deficiente análise de riscos na liña.

Estes posibles delitos polos que se investiga tanto a Garzón como a Cortabitarte non coinciden co que lle atribúe ao primeiro o avogado do Estado, que do que fala é dun delito de danos.