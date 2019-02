Adif pide catro anos de prisión para o maquinista do Alvia por un delito de danos por imprudencia

O avogado do Estado, en nome de Adif, pide catro anos de prisión para o maquinista que conducía o tren Alvia sinistrado en xullo de 2013 no barrio compostelán de Angrois, onde morreron 80 persoas e 144 resultaron feridas. Nun escrito ao que tivo acceso Europa Press, o avogado do Estado, con data do pasado 7 de xaneiro, reclama apertura de xuízo oral e solicita tamén para Francisco Garzón inhabilitación especial para o exercicio de profesión por un período de seis anos.

Estas demandas responden os feitos que ve constitutivos dun delito de danos por imprudencia grave. E é que Avogacía do Estado non formula acusación polos posibles delitos de homicidio e lesións, segundo especifica no documento, de sete folios. Non o fai "tendo en conta que Adif carece de legitimación para a persecución deste tipo de delitos" e xa que o Tribunal Constitucional "nega a posibilidade de que os órganos e organismos públicos exerzan a acusación popular".

No seu escrito de acusación, o avogado do Estado ve "responsable en concepto de autor" a Garzón e entende que "non concorren circunstancias modificativas da responsabilidade criminal". Ademais, pide que o procesado indemnice a Adif en case 1,39 millóns de euros, "a que ascenden os danos e danos que sufriu a infraestrutura ferroviaria".

Adif sinala que co seu escrito de acusación "limítase" a defender os seus "intereses e patrimonio"

Do pago de dita cantidade é responsable civil subsidiaria Renfe, segundo sinala. "Está directamente obrigada ao pago da devandita cantidade a compañía aseguradora QBE Insurance (Europa)", apunta.

Nos feitos punibles, relata, en concreto, que o maquinista "non iniciou a freada nin reduciu a velocidade" e refire os "100 segundos que durou a conversación telefónica", cando "levaba en cabina a documentación regulamentaria".

Fontes de Adif consultadas por Europa Press inciden en que o avogado do Estado non exerce a acusación popular, "senón que defende os intereses de Adif e, por iso, reclama os posibles danos que se puideron producir sobre a vía ou a infraestrutura". "Non por iso negamos a traxedia que supuxo a perda de tantas vidas e as feridas causadas ao resto de vítimas, simplemente é que non nos corresponde a nós, como xestor da infraestrutura, e por iso limitámonos a defender os nosos intereses e o noso patrimonio", explican estas fontes.

Non por iso negamos a traxedia que supuxo a perda de tantas vidas e as feridas causadas ao resto de vítimas, simplemente é que non nos corresponde a nós

Así, ademais do catro anos de cárcere, Avogacía do Estado pide que o procesado indemnice a Adif en case 1,39 millóns de euros, "a que ascenden os danos e danos que sufriu a infraestrutura ferroviaria". Do pago da devandita cantidade é responsable civil subsidiaria Renfe e "está directamente obrigada ao pago da devandita cantidade a compañía aseguradora QBE Insurance (Europa)".

PROBAS PARA O XUÍZO. Para o acto do xuízo oral, Avogacía do Estado pide interrogar ao condutor do tren e até 14 testificales, entre elas as do interventor, o maquinista que conduciu até Ourense e o xerente da área de seguridade na zona noroeste de Adif. Tamén interesa a ratificación do tres peritajes xudiciais, o da CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), outro tres expertos designados polo administrador e un pola operadora ferroviaria.

UN ALTO CARGO DE ADIF, TAMÉN IMPUTADO. O xuíz que instrúe o caso ditou auto de peche en decembro con dous imputados: o maquinista e o exjefe de seguridade de Adif Andrés Cortabitarte. A ambos atribúelles 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave, ao primeiro por circular cun exceso de velocidade ao chegar á curva despistado por unha chamada do interventor e ao segundo por unha deficiente análise de riscos na liña.