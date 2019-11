Adif comprende la "incertidumbre" por AVE a Galicia pero garantiza los plazos

La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha asegurado esta mañana que comprende la "incertidumbre" de los ciudadanos sobre la Línea de Alta Velocidad a Galicia pero ha garantizado que "las obras van en plazo", incluso ha subrayado que "nunca han ido a este ritmo" para terminarlas a principios de 2020.

"Está todo contratado, lo que no me pueden pedir es si se acaba el 27 de enero o el 20 de febrero, pero se acaba, ese es el horizonte, y luego hacer las pruebas", ha aclarado Pardo de Vera en declaraciones a los periodistas antes de participar en la jornada Situación actual de la Alta Velocidad en Galicia, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En todo caso, se ha referido a la reciente nota de prensa remitida por Adif al respecto, en la que mostraba su "estupor" ante "una información absolutamente engañosa y tendenciosa" sobre la finalización de la alta velocidad a la Comunidad por parte de la Xunta de Galicia, que hizo un informe en el que se concluye que no se podrá viajar a lo largo de 2020 en esta línea.

Según Pardo de Vera, el comunicado de Adif fue "absolutamente claro".

Así, ha abundado que en esta línea se pondrá la última tecnología de instalaciones de señalización y comunicaciones, igual que en el AVE a Granada, pero no se hará en dos fases, primero ASFA y después ERTMS, sino que se optará por este último "de una vez".

La presidenta del Adif ha asegurado también que "no es verdad" que las pruebas duren mucho, sino que "duran lo que duran con las incidencias"; hasta Puebla de Sanabria "están yendo muy bien, son más largas" porque se trata de procedimientos más largos para cumplir con los métodos de seguridad.

"Se pondrá en servicio en cuanto estén acabadas", ha reiterado antes de considerar "acabado" este debate sobre los plazos del AVE a Galicia.

Acompañada por el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, la presidenta de Adif ha expuesto en este foro técnico cuál es la situación de la línea de Galicia o la complejidad técnica, así como "el momento tan apasionante que vive el sistema ferroviario" y en particular Adif en clave de movilidad, liberalización, desarrollo sostenible o centralidad de estaciones como factor de conectividad.

Pardo de Vera ha sido preguntada sobre si continuará en el cargo la actual directora de Seguridad si la Audiencia mantiene la imputación al Adif por no realizar el preceptivo análisis de riesgos en la curva de Angrois, a lo que ha respondido que ofrece "toda la colaboración" a la justicia y aboga por esperar la resolución.

"Toda la sensibilidad por supuesto con esto que ha sido una tragedia que ha marcado un antes y un después en Adif", ha añadido.

En relación al tren al Puerto Exterior, ha abundado que "no concibe" que no haya dicha conexión ferroviaria, y de hecho ha recordado la colaboración en el proyecto constructivo, pero ha aclarado que todavía no hay un compromiso sobre financiación que corresponde a Puertos del Estado y Autoridad Portuaria.

Sobre el Corredor Atlántico, como infraestructura está iniciada y se "está avanzando en todos los proyectos", pero "se quedaría coja" si no se tiene en cuenta en su globalidad, teniendo en cuenta conexiones ferroportuarias, empresarios o administraciones locales para "darle un impulso", por lo que plantea una "visión más amplia y no tan localista" para garantizar el éxito de este corredor.

La estación intermodal de A Coruña ha sido también objeto de interés y sobre ella la presidenta del Adif ha indicado que el proyecto constructivo está hecho y aprobado en Consejo de Administración, por lo que queda pendiente el resto de burocracia para sacarlo a licitación en el Boletín Oficial del Estado.