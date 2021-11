María Teresa Vázquez García é unha das nais beneficiarias da Tarxeta Benvida, unha das iniciativas deseñadas pola Xunta para facer fronte ao reto demográfico. A continuación explica que supón para ela e a súa familia esta axuda pioneira.

Cantos fillos ten?

Catro, unha de 19 anos, un neno que vai cumprir tres anos no mes de decembro e dúas melizas de sete meses.

Que supón para vostede a Tarxeta Benvida?

A Tarxeta Benvida do meu fillo, que remata este ano, o primeiro que me permitiu foi comprar as vacinas que non entran pola Seguridade Social, que xa suben a aproximadamente 1.000 euros.

A canto ascende no seu caso esta axuda?

Son 1.200 euros ao ano para o neno, que é o meu segundo fillo, durante tres anos. E para as melizas, ao ser terceira e cuarta filla a axuda é de 2.400 euros cada unha anualmente.

"É unha medida que permite un desafogo importante en alimentación e artigos de primeira necesidade"

É unha axuda considerable.

Si e ademais non hai unha axuda así noutras comunidades autónomas, segundo o que me din outras nais de fóra de Galicia cando falo con elas. Din que é unha sorte.

Ten vostede traballo?

Si, a concesión da axuda por un ou tres anos depende da renda. A miña parella é autónoma e tampouco é que teñamos uns ingresos moi altos; segundo os fillos que se teñen tamén sube ou baixa a renda. A Tarxeta Benvida sen dúbida supón un desafogo para as familias ás que se lles concede.

Como valora vostede esta iniciativa?

É estupenda. Eu, que me viñeron melizas, tiven que cambiar case todo. Case non podía aproveitar ningunha roupa. Tivemos que comprar dúas cadeiras máis de bebé para o coche, cueiros e moitas outras cousas. Grazas a esta axuda poidemos pagalo todo.

Trátase dunha iniciativa que axuda á conciliación?

Claro, ao ter este ingreso extra non hai que facer tantos números. Coma dixen, supón un verdadeiro desafogo. É unha axuda moi importante. Eu doulles peito, pero aquelas persoas que non optan pola lactancia, só en leite e cueiros xa gastan eses cartos. Son 100 euros ao mes polo primeiro fillo. Ademais permite que proporcionemos aos nosos fillos unha alimentación equilibrada. Agora que as miñas fillas xa comezan a comer algo, grazas á axuda cómprolles carne, verduras, peixe. Só en alimentación xa se gastan moitos cartos ao mes para un cativo, e con tres moito máis.

Coa tarxeta tamén se poden adquirir prendas de roupa?

Si, ademais hai moitos establecementos asociados. Ademais é unha forma de contribuir a dinamizar o comercio de proximidade. Son cartos que só se poden gastar aquí en Galicia. É unha axuda tanto para as familias como para os establecementos nos que compramos os artigos de bebé, a roupa e os alimentos para os nosos fillos. Hai xente que pregunta se coa tarxeta se pode comprar en grandes multinacionais a través de internet, pero non. Por que? Pois porque é unha iniciativa coa que se busca ademais de axudar ás nais e aos seus fillos beneficiar ao pequeno comercio galego.

Considera que esta iniciativa debe continuar no tempo?

Por suposto. Así moitas persoas poden atreverse a ter máis fillos. Contribúe a incentivar a natalidade, porque sen un recurso deste tipo quen se decide hoxe a ter máis fillos? A situación actual é moi complicada e non hai ningún tipo de axuda máis neste sentido.

E debería durar máis de tres anos?

Non estaría mal, claro que non. Pero aínda así, como está, ao ser ata os tres anos permite saír adiante nos momentos máis difíciles da crianza. Aos tres anos é cando adoitan deixar os cueiros —son carísimos—, e todo este tempo temos eses gastos cubertos. Permítenos organizarnos e supón unha axuda fundamental.

É complicado o proceso para conseguir a Tarxeta Benvida?

Non. Contactei coa asistente social do Concello e ela foi quen me asesorou e acompañou en todo o proceso e a tramitación, tanto co neno como cn todo o relativo á documentación de familia numerosa.

Ten previsto ter máis fillos?

Non creo! Eu xa cumprín. Grazas que agora teño a Tarxeta Benvida para as melizas, que é a mesma para as dúas pero con 2.400 euros para cada unha. Son 400 euros ao mes que me permiten un desafogo moi importante no relativo a alimentación e artigos de primeira necesidade. Incluso podo comprarlles algo de roupa, que eu teño que vestir a catro. Traballo no sector da madeira, en rexime xeral para unha empresa de carpintaría, e tal e como está hoxe a situación, insisto, no meu caso é unha axuda fundamental.