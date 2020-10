Acusan a Feijóo de usar a pandemia como "desculpa" para privatizar a sanidade

Preto dun centenar de persoas concentráronse este sábado en Pontevedra para denunciar que hai gobernos como os de Galicia e Madrid que "aproveitan" a pandemia da covid-19 para privatizar "todo o que se pode" na sanidade pública.

O coronavirus "veulles como anel ao dedo", lamentou Rafa Vázquez, portavoz do sindicato sanitario Co.Bas, un dos convocantes desta protesta xunto ao sindicato CXT, o Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas (Modepen) ou o sindicato dos profesionais da sanidade pública galega (Prosagap).

"A pandemia é a desculpa para paralizar e incrementar listas de espera e que a xente se busque solucións individuais dentro do sistema privado", engadiu Vázquez.

Asegura que a "única solución" pola que optou o goberno de Alberto Núñez Feijóo é a privatización "pura e dura" dun sistema público de saúde "que están descapitalizando", en beneficio de hospitais privados "nos que a xente teña que pagar".

Ante esta situación, os manifestantes reclaman a derrogación da lei que "facilita" que a empresa privada "entre a xestionar o público", explicou a portavoz de Prosagap, María Torre, " que é a consecuencia de moitos dos problemas que ten a sanidade pública".

"Aínda que os nosos xestores digan que isto é consecuencia da pandemia, non é verdade", sinalou Torre, que alertou sobre a situación "catastrófica" da atención primaria.

En Galicia, sinalan os sindicatos, non se repoñen as xubilacións, os contratos son "precarios" e non hai xente "dispoñible" para traballar porque "moitos deles" optaron por irse a outras comunidades "ou incluso fóra do país" en busca de mellores condicións laborais.

Os impulsores desta protesta engaden que a atención primaria é "o alicerce fundamental" da sanidade "en calquera país" e alertan de que "cando se abandona cae todo o sistema".