Un acusado de violar a una mujer en un hotel de Pontedeume alega que hubo consentimiento

Un hombre acusado de violar a una mujer en un hotel de Pontedeume en septiembre de 2014 no ha querido declarar en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña, remitiéndose, según ha expuesto su abogado en la vista, a sus declaraciones en sede policial y judicial en las que alegó que las relaciones fueron consentidas.

El acusado, de acuerdo con la calificación de la Fiscalía, se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel por un delito de agresión sexual. La defensa pide su absolución ya que alega que las relaciones fueron consentidas.

El procesado, de nacionalidad ucraniana como la víctima y con residencia en España desde 2011, se reunió con la mujer en la tarde del 13 de septiembre de 2014, después de conocerla unos días antes a través de unos amigos comunes.

RELATO DE LOS HECHOS. En un momento dado, según escrito de calificación de los hechos de Fiscalía, la convenció para llevarla en su coche a las inmediaciones de un hotel sito en Pontedeume. Ya en el citado establecimiento, consumieron alcohol y, en un momento dado, la mujer lo acompañó a la habitación.

Sin embargo, se marchó al comprobar que él la esperaba semidesnudo, tras ir ella un momento al baño. Posteriormente, cuando él salió en su busca, volvió al hotel donde se consumaría, presuntamente, la agresión sexual.

Una empleada de la cafetería ha manifestado, en el juicio, que vio a la mujer llorando y que le dijo que no subiera con el hombre a la habitación "si no quería subir". "No me entendía", ha explicado sobre el desconocimiento del español de la mujer, de la que ha dicho que estaba "muy afectada por el alcohol". La vista se ha celebrado sin la comparecencia de la víctima, que se encuentra en paradero desconocido.