El acusado de orquestar un rapto en Ourense niega los hechos y dice que contrató a un cobrador

Un acusado de intentar contratar a dos personas para que retuviesen a la mujer y al hijo de un hombre que supuestamente le debía dinero y los amenazase con una jeringuilla ha negado los hechos que le atribuye el Ministerio Fiscal, durante la sesión oral celebrada en la mañana de este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense.

La Fiscalía, que le atribuye un delito continuado de proposición para cometer un delito y pide para él seis años y medio de cárcel, así como la prohibición de acercarse a la supuesta víctima y su familia durante siete años y medio, señala que las personas con las que contactó el acusado acudieron a la Policía, lo que obligó su ingreso en prisión, lugar en el que volvió a hacerle la misma proposición a un interno.

En este sentido, el procesado, que se encuentra en libertad provisional por esta causa, ha asegurado que "jamás" trató de proponer el secuestro de la mujer y del hijo del supuesto deudor —que era su abogado—, al que ha acusado de no haber pagado "ni un duro" tras haberle vendido unos terrenos que fueron puestos a nombre de la sociedad que había creado el abogado para construir en ellos unos chalets, decisión que habían acordado ambos.

Así, el acusado, que ha defendido que el supuesto deudor articuló un "montaje" para estafarle los terrenos, ya que, finalmente, "no se construyeron los chalets", ha señalado que estaba "desesperado" por recibir ese dinero, como así se lo comentó a su compañero de celda en la prisión, por lo que trató, "por mediación de una persona", que se le cobrara al sujeto, con el que dejó de hablar "hace ocho años".

Por su parte, el supuesto deudor ha confirmado la compraventa de la finca en cuestión y ha asegurado que "no" le debe "absolutamente nada" al acusado, que le "amenazó" de forma continuada "durante 12 años", incluso después de ser detenido, "con personas colombianas" y "pintadas" en su vivienda en las que se leía: "Abogado, paga".

"Le pagué la finca, no he tenido demandas por impago. Él pedía que hiciéramos unos chalets conjuntamente y me habló de terceras personas que tenían dinero llegado de la droga. Le dije: a partir de aquí, no te conozco. Quería sacarme dinero. Quería que continuáramos la operación de promoción de los chalets", ha declarado la supuesta víctima.

A su vez, ha recordado que sufrió "muchos ataques" y que, cuando el acusado "salió de prisión", pasó "una semana" en la que tanto él como su familia no sabían "qué camino tomar". "Lo pasamos muy mal", ha añadido.

TESTIMONIO DE LA MUJER. Mientras, la mujer de la supuesta víctima ha asegurado que agentes de la Policía le comunicaron que una persona quería que ella y su hijo fueran secuestrados y ha confirmado la existencia de pintadas "horribles" en su vivienda y en el despacho del marido, el cual "acudía a denunciar" los hechos cuando esto ocurría.

Varios agentes de Policía han participado en la sesión oral de este miércoles. Uno de ellos ha confirmado la existencia de dos conversaciones en las que el acusado propone a dos personas que secuestren a la mujer y al niño del abogado de Ourense.

Uno de los policías ha señalado que el acusado, que se comunicaba con estas dos personas con "lenguaje simulado", le dio a una de estas dos personas 1.000 euros para preparar la logística y que estas escuchas "reflejan que la propuesta iba en serio". Otro de los agentes ha comunicado a la Sala que "todo hace indicar" que los participantes en las conversaciones señaladas "hablaban de llevar a cabo una extorsión para un cobro de deuda" con "uso de jeringuillas" y la "retención de una mujer y un niño".

Finalmente, ha declarado una de estas dos personas que recibieron la propuesta del acusado, la cual ha confirmado la voluntad del procesado y destacado que su primer contacto con éste fue para llevar a cabo dicho plan, por el cual aseguró que recibió 500 euros. Además, informó que el acusado le propuso retener a la mujer e hijos del abogado para que le éste le diera el dinero, por lo que ella les pidió a los agentes que grabaran una conversación que mantuvo con el acusado en la cual se proponía el secuestro.

El juicio continuará este jueves a falta de la prueba pericial y las declaraciones de varios testigos, entre los que se encuentran funcionarios de la prisión en la que estuvo interno el acusado —cárcel de Pereiro de Aguiar— o miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.