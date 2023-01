El acusado del accidente de Salceda: "No sé si fue culpa mía o no. Lo siento"

El juicio contra Alfredo L.R., acusado de causar en estado ebrio un accidente de tráfico en Salceda de Caselas en el que fallecieron una madre y sus hijos menores de edad, ha quedado este miércoles visto para sentencia.

Al término de la vista oral, el acusado ha ejercido su derecho a la última palabra, que ha aprovechado para señalar: "Siento mucho lo que pasó, no sé si fue culpa mía o no, lo siento en el alma". Eso ha dicho, si bien en ningún momento se ha dirigido hacia los familiares de las víctimas.

Alfredo L.R. ha reiterado que "no sé si soy culpable o no" porque ha sostenido que no se acuerda "de nada" del accidente, destacando que "estoy fatal tanto física como mentalmente".

"Jamás cogí el coche bebiendo una copa", ha asegurado el acusado, que ante el positivo por alcoholemia de 2,49 que dio tras el siniestro ha dicho que no le encuentra "explicación".

La Fiscalía ha mantenido su petición de cinco años de cárcel para él por tres delitos de homicidio por imprudencia, al entender que ha quedado demostrado de forma "clara e irrefutable" que el accidente se produjo por la "gravísima intoxicación etílica" del acusado.

La responsabilidad, según la fiscal, es "única y exclusivamente" de él, mientras que la actuación de la víctima, la madre de los menores, fue "irreprochable" al intentar una maniobra evasiva "correcta" y demostrarse que no había ingerido "ni gota de alcohol".

No hubo tampoco "circunstancias externas" que agravaran el accidente, ya que la carretera estaba en buen estado y las condiciones meteorológicas eran "buenas".

Ha considerado "acreditado" que él era consciente de su embriaguez ya que "antes de ponerse al volante intentó sin éxito que alguien le llevase" y, sin embargo, condujo borracho su vehículo a una "velocidad excesiva e inadecuada para su estado y el de la vía".

La acusación particular, por su parte, eleva la petición de cárcel a nueve años y ha asegurado que es "mentira" que el acusado esté arrepentido de lo sucedido porque "estaba borracho, conocía el riesgo y lo asumió".

Además, el letrado ha censurado la actitud "miserable" e "indignante" del abogado de Alfredo L.R. durante el juicio, en el que se ha intentado "echar la culpa del accidente a la víctima", lo que ha aumentado "toda la rabia y toda la pena de la familia".

El aludido ha pedido la libre absolución de su cliente y cree "absolutamente desproporcionado" que la acusación particular pida nueve años de cárcel, porque "la labor fundamental es el resarcimiento, no el rencor ni la venganza".