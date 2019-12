El acusado de abusar de una niña en Oza culpa a la madre de dirigir la denuncia

Un acusado de abusar e intentar agredir sexualmente a la sobrina de su pareja, que entonces tenía 8 años, ha negado esta mañana los hechos, si bien la niña ha asegurado que le hizo diversos "tocamientos", mientras que su abogado ha indicado que "la madre y terceras personas pudieron dirigir esta denuncia".

Los hechos, que se juzgan desde este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, ocurrieron en un verano de 2005 en una vivienda del acusado en Oza dos Ríos, pero fueron denunciados en 2014, cuando la víctima le contó lo sucedido a su madre.

La Fiscalía pide para él, en su escrito de calificación, 19 años de cárcel por un delito de abusos y otro de intento de agresión sexual, pero la acusación particular pide 10 meses más de prisión, pues añade el delito de exhibicionismo y provocación sexual, por supuestamente exhibir unas imágenes pornográficas a la otra sobrina de su pareja, hermana de la supuesta víctima de abusos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado de la defensa, Rubén Veiga, detalla que pide la libre absolución y asegura que "hay argucias de otra gente que debería estar acusada", en alusión a la madre de las niñas, pues entiende que "estas menores estaban en un ambiente muy presionadas".

El hombre "se abalanzó" sobre ella en la cama e intentó penetrarla y recuerda que le dijo que "era muy pequeña y tenía que esperar unos años"

En la primera sesión del juicio, el sospechoso niega haber abusado de la niña, así como haber enseñado a su hermana imágenes pornográficas e insiste en que no se llevaba bien con la madre de las mismas.

"Hubo roces y tocamientos naturales de jugar con ella como con cualquier otra niña", narra el procesado, quien agrega que se quedó "perplejo" al enterarse de la denuncia.

Por su parte, la presunta víctima de abusos relata que una noche, entre 2005 y 2006, estaba con el acusado en el sofá viendo en la tele "una película de adultos con una escena de sexo", momento en el que el hombre "se levantó", se situó en frente de ella, le realizó diversos tocamientos y la obligó a masturbarlo.

Al día siguiente, afirma la joven, el hombre "se abalanzó" sobre ella en la cama e intentó penetrarla y recuerda que le dijo que "era muy pequeña y tenía que esperar unos años".

"Entonces se lo comenté a mi otra hija, que estaba en América, y se puso nerviosa, se puso a llorar y entonces me contó que él abusó de ella"

"Me resultó muy violento y no me volví a quedar a solas con él e intenté que mi hermana tampoco", añade en su declaración.

Años después, en 2014, cuando vivía en Estados Unidos, decidió contárselo a su madre porque le dijo "que ese señor tenía comportamientos raros" con su hermana, asegura la joven.

Mientras, la madre relata que su hija pequeña y el acusado estaban buscando en el ordenador fotos de sirenas para dibujarlas "y parece ser que empezaron a salir páginas pornográficas", según le confesó la niña.

"Entonces se lo comenté a mi otra hija, que estaba en América, y se puso nerviosa, se puso a llorar y entonces me contó que él abusó de ella", declara la mujer.

También, la hermana pequeña rememora que un día, cuando tenía 12 años, en el ordenador en el que estaba buscando imágenes con el acusado, había escenas de sexo explícito que este le puso "intencionadamente".