Acusacións cruzadas entre empresa e traballadores no primeiro día de folga de Alu Ibérica

A compañía Alu Ibérica e os traballadores cruzaron acusacións na primeira xornada de folga indefinida convocada polo comité de empresa da planta da Coruña para denunciar a "represión" aos empregados, demandar a readmisión dunha empregada despedida hai unha semana e esixir unha solución de futuro para a factoría herculina.

O comité de folga cualifica de "éxito" a primeira xornada de folga seguida por "o cento por cento" da plantila, que protagonizou unha concentración ás portas da planta ás 12.00 horas, segundo relatou, en declaracións a Europa Press este sábado, o presidente do comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho.

Un primeiro día de folga que estivo marcado polas acusacións cruzadas entre empresa e traballadores. Así, a compañía emitiu un comunicado no que asegura que "un grupo de encapuchados xunto aos que se atopaba o presidente do comité entraron nas instalacións da planta para inutilizar as cámaras de vixilancia da planta coas que se controlan os accesos á mesma".

Así mesmo, a empresa afirma que, após isto, ao redor das 7.00 horas da mañá deste sábado, "un grupo de persoas e vehículos bloquearon a entrada e saída cunha barreira material e humana e procederon a incendiar pneumáticos".

Cuestionado respecto diso, o propio López Corbacho dixo "non querer entrar valorar estas descualificacións", á vez que asegurou que o comité de empresa levará ante as autoridades os "impedimientos" ao dereito á folga que, di, practicou a compañía este sábado.

Segundo o relato do sindicalista, á primeira hora do sábado, a compañía denegou o acceso ás instalacións a membros do comité de empresa, que se puxo en contacto coa policía para denunciar os feitos. Pasadas as 9.00 horas, tres horas despois de arribar á planta, López Corbacho puido entrar nas instalacións e dirixirse ao local do seu central sindical "sempre acompañado por un garda de seguridade".

Para o presidente do comité de empresa, esta actuación constitúe unha vulneración "grave" do dereito a folga e do exercicio de liberdade sindical, ademais de supor "un novo acto de represión" aos traballadores por parte da dirección de Alu Ibérica, á que acusan de querer efectivizar unha "estafa" co "desmantelamento" da antiga planta de Alcoa na cidade herculina.

Así as cousas, os traballadores continuarán os próximos días coa folga indefinida. O próximo acto terá lugar este domingo cunha nova concentración ás 12.00 horas fronte á factoría e que se producirá en véspera da reunión á que están convocados co vicepresidente económico da Xunta, Francisco Conde.