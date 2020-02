Activo un incendio forestal en Ortigueira que afecta a unhas 20 hectáreas

A Consellería do Medio Rural informou este domingo dun incendio forestal que permanece activo no municipio coruñés de Ortigueira. As lapas, segundo as primeiras estimacións, levan calcinado unhas 20 hectáreas.

O lume comezou este sábado ás 23,20 horas na parroquia de Couzadoiro e continúa activo no mediodía deste domingo. Nas tarefas de control traballan catro axentes, doce brigadas e sete motobombas, indica a Xunta.

Ademais, a Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono 085, para informar se se detecta algún incendio. Ademais, se alguén observa algunha actividade delituosa, pode chamar ao 900 815 085.