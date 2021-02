Os activistas que ocuparon a Casa Cornide alegan que foi unha "acción simbólica"

Os nove activistas militantes do BNG denunciados pola familia Franco, por unha protesta o 26 de setembro de 2017 na Casa Cornide para esixir a súa devolución –e durante a cal accederon ao balcón e despregaron unha pancarta–, vincularon os feitos cunha "acción simbólica" para denunciar un "espolio" e esixir a restitución do inmoble "ao pobo galego".

Así o expuxeron durante a súa declaración no xuízo fixado para este xoves por parte do Xulgado de Instrución número 4 da Coruña, unha vista que, por motivo das medidas sanitarias pola pandemia, desprazouse até o edificio da antiga Audiencia Provincial da Coruña.

Ante el, concentrouse un grupo de persoas en apoio ao nove denunciados, tamén presentes na protesta cunhas camisetas –igual que a pancarta que se exhibiu– reclamando "a devolución do roubado" e co lema "franquismo, nunca máis". Ademais, corearon a proclama de "a Casa Cornide é do pobo"

O acto contou coa presenza da deputada do BNG no Parlamento galego, Mercedes Queixas, que cualificou como o "mundo ao revés" a denuncia contra estas persoas, á vez que apelou á urxencia de declarar Ben de Interese Cultural (BIC) a Casa Cornide.

PROVOCAR "IMPACTO" NA SOCIEDADE. Antes de entrar ao xuízo, e en declaracións aos medios, unha das denunciadas e portavoz do colectivo coñecido como os Nove da Casa Cornide, Elvira Blanco, dixo que acudían ao xuízo con "a fronte alta e tranquilos". Ademais, xustificou a acción que realizaron en 2017. "Coa única finalidade de chamar a atención de que en Galicia hai inmobles roubados polo Franco".

En similares termos pronunciáronse na súa declaración os demais denunciados: Armando Carril, Manuel Méndez, Carolina Fernández, Andrés López, Salvador González, Óscar Calvo, Dani Carballada e Bieito Lobeira.

Este último sinalou que a súa intención ese día era provocar "certo impacto" na sociedade para que se reclamen bens, segundo expuxo e manifestaron os demais, "expoliados" polo franquismo. "E que as administracións públicas movesen ficha e restituase ao pobo galego".

"Unha denuncia simbólica", insistiron outros que confirmaron, a preguntas do xuíz, que subiron ao balcón por unha escaleira pero que non saben quen a levou. Tamén dixeron descoñecer quen trouxo unha pola que baixaron. Do nove denunciados, un deles, Dani Carballada, explicou que non subiu ao balcón e que só se limitou a axudar aos demais a baixar.

ACCIÓN "PACÍFICA". De feito, unha policía que declarou cifrou ao redor de oito as persoas que estaban no balcón. "Non baixaron á primeira, tardaron unhas dúas horas", asegurou sobre o requirimento que se lles fixo e que confirmou o seu superior.

"Non recordo se eles ou foi vontade miña", manifestou este policía ao ser preguntado se os activistas expuxéronlle baixar accedendo ao interior da Casa Cornide. "Estaban no balcón e nada máis", aseverou, a preguntas da defensa, sobre se os participantes mantiñan unha actitude "agresiva".

O empregado dos Franco que reside no inmoble, onde realiza labores de mantemento, sostivo que un policía lle expuxo a posibilidade de que baixasen por dentro da casa, pero que os seus xefes, aos que chamou, descartárono. Tamén asegurou que a Policía lle trasladou que ían esperar a que baixasen os participantes nesta protesta "ao ser pacífico". "E que se despois a familia quería denunciar faríano".

INTENTO DE "COACCIONAR" PARA OS FRANCO. Nas súas conclusións, o letrado do Franco pediu que sexan condenados por un delito leve de coaccións e coa pena que determine o xuíz, que non lle permitiu a posibilidade de expor cuestións xa rexeitadas pola Audiencia da Coruña como a posibilidade de vincular os feitos con supostos delitos de vulneración de morada e de odio.

"As pretensións eran as de coaccionar a alguen para que renuncie a uns dereitos de propiedade", dixo sobre os seus clientes. A defensa, que pediu a absolución, situou o sucedido nun "exercicio da liberdade de expresión" e rexeitou a existencia de "elementos" para un delito de coaccións.

"A denuncia é unha interpretación da realidade por parte da familia Franco, para eles os tempos deberían estar a cambiar", argumentou despois de que o xuíz aceptase a documentación presentada como proba por esta parte relativa ás accións que o Concello da Coruña anunciou que fará para recuperar o edificio. Descartou, con todo, a nulidade das actuacións que expuxo.