Activada a alerta no incendio de Porto do Son pola súa proximidade ás vivendas

Tres incendios forestais atópanse activos na tarde do martes en Porto do Son e nos concellos ourensáns de Padrenda e A Gudiña. Non hai estimación de superficie afectada en ningún polo momento.

Segundo informa a Consellería de Medio Rural a Europa Press, o lume de Padrenda (Ourense), na parroquia de Crespos, conta con tres focos e iniciouse ás 15.20 horas. Traballan catro helicópteros, dous avións, tres motobombas, nove brigadas e un axente.

Pola súa banda, o incendio na parroquia de Nebra, en Porto do Son (A Coruña), iniciouse ás 16,51 horas. Tres helicópteros, dous avións, catro motobombas, unha pa, sete brigadas e dous axentes participan nas tarefas.

O terceiro lume activo iniciouse ás 17,28 horas na Gudiña (Ourense), na parroquia de San Lorenzo de Pentes. Colaboran un helicóptero, dúas motobombas, catro brigadas e dous axentes.