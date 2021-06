"Recomendación". Esa es la palabra clave en los cambios en las medidas anticovid que entran en vigor a las 00.00 horas de este sábado en Galicia y que, principalmente, flexibiliza los encuentros interpersonales, el horario de la hostelería, el ocio juvenil y los albergues. Y es que lo que en muchos casos era antes obligación, ahora solo se aconseja, con el recordatorio de que la vida social es, todavía, un importante foco de contagios.

1. ¿Podemos hacer una quedada de veinte amigos?

Sí, porque desde este sábado ya no hay límites para las agrupaciones de no convivientes. Ni en la vía pública, ni en domicilios. La decisión se deja al sentidiño de cada cual. No estaría permitido, eso sí, en concellos con nivel máximo, donde se vetan las reuniones. Pero, en este momento, no hay ninguno en esta categoría.

2. ¿Y podemos ir los veinte a comer a un restaurante?

En ese caso, no. O, al menos, no en la misma mesa. En la hostelería aún quedan límites: seis personas por mesa en interiores y, desde este sábado, quince en terraza.

3. Si no podemos comer siete dentro del restaurante, ¿sí podemos hacerlo en casa?

Sí, porque esa restricción no rige para los domicilios. De nuevo, queda a conciencia de cada uno.

4. ¿Hasta qué hora podemos estar en un bar?

Hasta la 1.00 horas. Este horario extendido ya no es exclusivo para restaurantes, taperías y bares que sirvan cenas. El resto de bares y cafeterías también puede disfrutar de él siempre que cuenten con un medidor de dióxido de carbono. Eso sí, no se admiten clientes a partir de las 00.00.

5. ¿Cómo deben estar colocados estos medidores?

Los medidores deben colocarse en una zona visible para los usuarios, marcando la concentración de dióxido de carbono en tiempo real. En el interior, este gas no debe superar las 800 partes por millón; a partir de ahí hay que ventilar. Para una medición fiel, hay que tener en cuenta el tamaño y la forma del local, sus entradas de aire y el flujo de corrientes. Y no se deberá ubicar el aparato cerca de puertas o ventanas.

6. ¿Hay que hacer reserva para cenar en el restaurante?

No. Al eliminarse la exclusividad del servicio de cenas como condición para alargar el horario de cierre de las 23.00 a la 1.00, también se suprime la reserva o la cita previa como requisito imprescindible para los usuarios.

7. ¿Luego podemos ir a tomar algo a una discoteca?

No. El ocio nocturno no reabre hasta el 1 de julio.

8. ¿Pero podemos alargar la noche en casa o en la calle?

Sí. Queda desactivada la prohibición para los encuentros sociales entre la 1.00 y las 6.00 horas.

9. ¿Puedo aumentar las mesas operativas del bar?

No. Los aforos no se tocan. En concellos en nivel-medio bajo, será del 75% de la capacidad máxima en la terraza y del 50% en el interior, con base en la licencia municipal. En los de nivel medio, del 50 y el 30%. En el alto, solo operan terrazas a la mitad del aforo. En el máximo, solo se sirve a domicilio o para recoger.

10. ¿Y las camas de un albergue de peregrinos?

Tampoco. El aforo sigue al 30%. Aunque si varios peregrinos forman un grupo burbuja —lo que deben justificar firmando una declaración responsable— no tendrán restricciones para compartir habitación.

11. ¿Cuántos niños pueden participar en actividades de tiempo libre?

Hasta 125 en espacios exteriores y 50 en interiores, sin contar a los monitores, si se garantizan las distancias. Pueden formar grupos burbuja de diez menores. Pero en los centros de ocio infantiles no varían los aforos: 50% en el interior en el nivel medio- bajo, 30% en el medio y, en el alto y máximo, solo en exteriores al 30%. Aquí, los grupos serán de hasta quince fuera y de seis dentro, sin interacción entre ellos.

12. ¿Cuándo habrá nuevos cambios en estas medidas?

Oficialmente, las medidas de la nueva orden tendrán efecto desde la medianoche de este sábado "ata as 00.00 horas do 26 de xuño". Pero eso no quita que puedan verse modificadas por la evolución de la pandemia y, sobre todo, por la "nova regulación integral" de la normativa para "todas as actividades" afectadas por las medidas anticovid, en la que, avanzó el miércoles Feijóo, Xunta y comité clínico trabajarán con la idea de que pueda entrar en vigor el día 19 o el sábado siguiente, día 26.