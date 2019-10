Achan en Madrid o cadáver do veciño de Redondela que desapareceu hai dez días

O corpo sen vida de Juan Carlos G.V., de 47 anos de idade, natural de Redondela, e que permanecía en paradoiro descoñecido desde o pasado 5 de outubro, foi localizado nun carreiro en Madrid, sen signos aparentes de violencia, segundo confirmou a Europa Press a súa esposa.

A Policía Nacional da Comisaría de Vigo contactou coa muller máis unha semana despois de que se interpuxera a denuncia pola desaparición e informoulle de que o cadáver foi atopado por unha señora ao a día seguinte de devandita desaparición, nun carreiro.

O falecido, que non levaba documentación, foi trasladado ao depósito e alí permaneceu durante máis dunha semana. A súa muller lamentou que non se lle identificou antes, ou que non se lle notificase antes a aparición do corpo. "Non o entendo, porque se puideron comprobar os seus impresións dixitais, e tiña unha mancha na pel moi característica. Ademais, había denuncia de desaparición", sinalou.

Juan Carlos G.V. estaba a vivir en Madrid por motivos laborais (traballaba nunha obra). O pasado 5 de outubro, os seus compañeiros deixárono preto da vivenda que compartía, no barrio de Canillejas e, a partir dese momento, perdéuselle a pista. A súa documentación foi localizada no seu domicilio madrileño e o seu teléfono móbil estaba apagado.