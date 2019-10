Aceptan de dous a catro anos de prisión por unha onda de roubos en Galicia

Catro homes nacionalidade xeorxiana aceptaron ser condenados a entre dúas e catro anos de prisión por formar parte dunha banda criminal organizada que se dedicaba a roubar en vivendas en Galicia.

Todos eles chegaron a un acordo coa Fiscalía e evitaron que se celebrase o xuízo que estaba previsto para este martes na Audiencia de Pontevedra.

O quinto integrante desta organización, tamén natural de Xeorxia, atópase en paradoiro descoñecido.

A Fiscalía acepta que as penas de prisión sexan substituídas pola expulsión do territorio nacional durante dez anos no caso de tres dos acusados, que carecían de permiso de residencia legal en España.

En concepto de responsabilidade civil deberán pagar máis de 8.000 euros polo valor das xoias subtraídas que non foron recuperadas e que non foron indemnizadas.

O cuarto acusado, que comparecía como cómplice nestes roubos, si contaba con permiso de residencia en territorio español e a súa condena de dous anos de cárcere quedará suspendida durante tres anos sempre que non volva delinquir e asuma parte das indemnizacións.

Estes acusados xunto a outros individuos non identificados, desde antes de principios de 2018 formaban un grupo de persoas con gran mobilidade xeográfica que se especializou en cometer delitos contra a propiedade en domicilios.

Tras levar a cabo unha vixilancia, manipulaban as fechaduras das portas e accedían ás vivendas para subtraer fundamentalmente diñeiro e xoias.

Entre marzo e xullo de 2018 cometeron nove roubos violentando domicilios de Pontevedra.

Foron detidos nunha vivenda de Cerceda, que era o espazo que utilizaban como residencia durante os períodos que permanecían en Galicia para cometer os roubos.