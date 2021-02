Impoñen a un coruñés unha orde de afastamento de todos os supermercados Gadis

Un home aceptou un ano e nove meses de prisión e un período de tempo similar de afastamento de todos os supermercados Gadis da provincia de A Coruña despois de aceptar, na sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña, ser o autor dun intento de roubo con violencia nun destes establecementos en agosto de 2018.

A fiscal, a avogada do home e a acusación particular chegaron a un acordo que rebaixa a pena desde o cinco anos e un día de prisión que solicitaba a Fiscalía no seu escrito de cualificación. O acusado xa abonou, explicou o xuíz, os 36 euros de indemnización que se pedían polos danos na caixa rexistradora que tentou subtraer.

Na sentenza contémplase o agravante de multirreincidencia, xa que lle home foi condenado, segundo o Ministerio Público, como autor de tres roubos con violencia con sentenza firme con penas que suman máis de dez anos entre 2007 e 2011. Ademais, aplícase a atenuante de grave adicción a sustancias tóxicas, engadiu o xuíz.

Por petición da acusación particular, o home non se poderá achegar á caixeira que impediu o roubo nin a ningún establecemento Gadis da provincia da Coruña durante un ano e nove meses despois de que salga de prisión, se chegase a ingresar.

FEITOS. O escrito de cualificación de Fiscalía relata como o home entrou en agosto de 2018 nun supermercado Gadis de A Coruña e "ao ver aberta a caixa rexistradora, tentou coller diñeiro do seu interior". Ao darse conta unha das empregadas do negocio e pechala, houbo un "forcejeo" entre ambos que acabou, segundo o fiscal, "nun forcejeo sen máis complicacións médicas" para a muller.

O home fuxiu do supermercado, engade o Ministerio Fiscal, "asperxendo cun spray a dúas persoas que se atopaban nas inmediacións, para garantir así a súa fuxida, sen alcanzalos".