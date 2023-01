De accidente a motivo de celebración

Pocas veces, por no decir ninguna, un accidente fue motivo de alegría. Hasta el mediodía de ayer, cuando el conductor de un coche perdió el control en el Ensanche compostelano y acabó empotrándose contra la puerta de un after que, pese a ser las 12.40 horas, estaba atestado de jóvenes que habían alargado la noche del viernes, y que no dudaron en celebrar el suceso. Y eso que uno de ellos resultó herido. Pero no grave, como demuestra el hecho de que seguía fumando en el suelo, donde recibió ánimos de la multitud y deseos de pronta recuperación.

Y si es ya inédito que la clientela festeje unos hechos de estas características, todavía lo es más que se sume a los brindis el propio personal del local. En este caso, la camarera no tuvo inconveniente en seguir la tónica de su clientela, alzando una copa.

La camarera levantando una copa. EP

Afortunadamente, cabe resaltar que el suceso no se saldó con consecuencias graves, y ese fue el desencadenante de que los parroquianos del after se tomasen el asunto de tan buena manera. Y contribuyó también el hecho de que llevasen, algunos de ellos, más de doce horas consumiendo alcohol y quizás otras sustancias.

En cuanto a la secuencia de los hechos, sobrevinieron cuando restaban unos veinte minutos para la una de la tarde, hora a la que en la calle del suceso, Santiago de Chile, confluyen quienes van a comprar el pan a una panadería cercana y la clientela de este establecimiento con licencia de cafetería, subterfugio para acoger la actividad de afterhour.

A esa hora, un conductor salía con su SUV de un garaje situado justo enfrente del local y, tras derrapar y perder el control de su coche, probablemente a causa del asfalto mojado por la abundante lluvia que cayó en el día de ayer sobre la capital gallega, acabó empotrándose contra la puerta del after, donde justo se encontraba un joven que había salido a fumar y que, pese al golpe, no muy severo, que le dio el coche, siguió con el cigarro en la boca.

El coche chocó contra una céntrica cervecería de Santiago. EP

El resto de la clientela le dio ánimos, mientras celebraba lo ocurrido. El impacto tumbó también la máquina tragaperras y hubo quien bromeó con robarle el dinero.

La misma calle del crimen

La calle Santiago de Chile es la misma donde se sitúa la discoteca en la que hace algo más de una semana acuchillaron de muerte a un joven.