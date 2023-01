Acaldes y alcaldesas del BNG firman un manifiesto en defensa de la sanidad

Alcaldes y alcaldesas electos del BNG han firmado este sábado un manifiesto en defensa de la sanidad pública y han declarado su compromiso inequívoco por proteger el derecho a la salud de todos los vecinos y vecinas que representan.

"Los ayuntamientos del BNG no van a aceptar con normalidad que haya listas de espera de hasta quince días para poder tener una cita presencial en los centros de salud; ni que haya PAC sin médicos; ni que se supriman las emergencias en atención primaria; ni que haya miles de niños y niñas en nuestros municipios sin pediatra", indican los firmantes en el manifiesto.

Los alcaldes y alcaldesas del Bloque han señalado que serán "agentes activos" y que en todo momento velarán por la defensa "de la calidad" de la sanidad y su universalidad. Al mismo tiempo, piden a la Xunta que "corrija su estrategia de acoso a la sanidad pública basada en recortes y privatizaciones", algo que, según dicen, "pone en riesgo la salud y la vida de los vecinos y los ciudadanos en general".

En una rueda de prensa celebrada este sábado en el Parlamento de Galicia, la líder del BNG, Ana Pontón, ha destacado que esta iniciativa se debe a que la situación es "límite", de ahí el manifiesto de apoyo a la sanidad pública contra el "bombardeo programado" de un PP "que se ha convertido en un peligro para la salud de los gallegos". Según ha señalado, la atención primaria dispone hoy de 300 millones de euros menos que en 2009, año en el que el partido Popular llegó a la Xunta.

Además, desde el BNG condenan un déficit de plantilla derivado de esa "deliberada inacción política", a la que se suma la precariedad y el maltrato de los profesionales, que provoca "su huida", sobre todo en atención primaria, como demuestra el hecho de que "una parte importante de las plazas MIR no estén cubiertas".

"Alrededor del 30 % de los médicos que cursan el MIR de atención primaria renuncian a la plaza", ha señalado Pontón, que exige al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como "máximo responsable", que "abandone su soberbia" y deje de "faltarle el respeto a los gallegos que salen masivamente a la calle" para protestar por la situación de la sanidad.

"En definitiva, hoy volvemos a decir alto y claro que queremos una sanidad pública fuerte, que no vamos a permitir que el PP siga demoliendo una conquista que tiene detrás tanto esfuerzo, porque es la garantía de que todas las personas somos iguales ante la enfermedad. El BNG no quiere un sistema en el que en vez de pedirte la tarjeta sanitaria te pidan la de crédito, ese es el modelo que defiende el PP y supone un paso atrás que no podemos permitir bajo ningún concepto", ha declarado la líder del Bloque.

El manifiesto incluye un decálogo de propuestas para sacar del colapso la atención primaria, reducir las listas de espera y conseguir que, por ejemplo, todos los niños y niñas, independientemente de su lugar de residencia, tengan un pediatra fichado.

Entre las medidas del manifiesto se encuentran un plan de choque de 200 millones de euros para atención primaria; el aumento progresivo de la inversión en atención primaria hasta alcanzar el 25 % del presupuesto total destinado a sanidad, tal y como recomienda la OMS; recuperar las gerencias con presupuestos específicos y con capacidad de resolución y un plan para acabar con las listas de espera en la atención hospitalaria.

También señalan la necesidad de dotar a los centros sanitarios de nuevos servicios, incorporando psicología clínica, terapia ocupacional, podología u optometría o la de garantizar la presencia de equipos completos en todos los PAC, así como la atención pediátrica en todos los municipios.

Por último, desde el BNG proponen un plan de retorno, captación y fidelización del personal sanitario, con ofertas competitivas para evitar su salida del sistema público tras su formación.