Absuelven al camionero que embistió mortalmente a un conductor en la AP-9

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto al condutor de un camión que embistió a un vehículo que se hallaba averiado en la AP-9 a su paso por la ciudad del Lérez, en la zona que pasa por debajo del puente de A Barca.

El accidente, que se produjo en enero de 2016, se saldó con dos jóvenes de Campelo heridos graves, uno de los cuales acabó falleciendo pocas semanas más tarde a causa de las lesiones sufridas por el brutal impacto.

El dictamen del tribunal provincial viene a resolver un recurso presentado contra la sentencia, ya absolutoria, dictada en su momento por el juzgado de Instrucción 1 de Pontevedra. Los jueces entienden que, más allá de la impericia que pudo haber manifestado el conductor del camión a la hora de impactar contra un turismo que se hallaba detenido en la zona del arcén por una avería, no se dan las condiciones para atribuirle un delito de homicidio por imprudencia leve.

Los hechos relatados se produjeron sobre las 20.00 horas del 22 de enero de 2016, cuando, a la altura del punto kilométrico 123 de la autopista, el camión se llevó por delante al Opel Astra de la víctima (en el que había dos ocupantes más que también sufrieron lesiones). La sentencia explica que en el accidente se produjo de noche en una zona sin iluminación alguna y cuestiona que el vehículo tuviese las luces puestas, extremo que no pudo determinarse. Sí explica que el camión circulaba a 76 km/h, respetando así los límites, y explica que el accidente se produjo tras la colisión del vértice anterior del camión con la parte posterior del coche. La peor parte se la llevó el conductor del turismo, que acabó falleciendo.

"A invocación de que unha maior atención e unha maior experiencia ou pericia por parte do conductor do camión evitarían o resultado non abonda para realizar o reproche penal que se persegue". Así explica el juez, Xosé Xoán Barreiro, uno de los motivos de la absolución, dejando vía libre, eso sí, a otras reclamaciones que se puedan llevar adelante por otras vías.