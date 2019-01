Absueltos de prevaricación la exconcejala de Ourense Áurea Soto y un técnico municipal

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense ha absuelto a la exconcejala de Urbanismo Áurea Soto y a un técnico municipal del Ayuntamiento de la ciudad por la concesión en 2011 de la licencia de primera ocupación a la residencia del campus universitario cuando aún no se habían ejecutado las obras de urbanización. El juez ha indicado en su sentencia que no se ha podido probar que Soto encargase al técnico la elaboración de un informe para conceder dichas licencias urbanísticas ni que ésta supiese que dicha concesión, de ser aprobada por la Junta de Gobierno Local, fuera a suponer "una patente contravención de la normativa urbanística".

El fallo, que no es firme y contra el que puede presentarse un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense, tampoco ha probado que la exedil retardase de forma intencionada la apertura de los expedientes para devolver la situación a la legalidad, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). El juez sí ha valorado que la concesión de las licencias de primera ocupación y apertura "no fue ajustada a la legalidad", pero también ha apuntado que dicha vulneración de la legalidad urbanística "no puede llevar a concluir que la conducta de los acusados sea constitutiva de los graves delitos que les imputa la acusación particular".

"En el ejercicio de sus respectivos cargos y responsabilidades, los acusados consideraron que la ausencia de realización de las obras de urbanización, circunstancia de la que eran plenamente conscientes, no le era imputable a la promotora de la residencia universitaria", ha explicado el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense.

La sentencia ha resaltado que el criterio aplicado por los acusados había sido utilizado en otras ocasiones por el personal del Ayuntamiento de Ourense y que concurrían las circunstancias que justificaban la aplicación de dicho criterio, como la prestación de fianza para garantizar la realización de las obras o la imposibilidad de terminar las mismas en un determinado plazo.